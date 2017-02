Duizenden senioren maken lelijke val door slaappillen

Door: redactie

Slaappillen leiden tot ongelukken bij senioren, vooral kwalijke val­partijen. Daarom is het beter ze gewoonweg niet meer voor te ­schrijven. Dat advies wordt geformuleerd door een Nederlandse hoog­leraar. Bij onze noorderburen ­moeten jaarlijks gemiddeld zevenduizend 65-plussers opgenomen worden in het ziekenhuis na een val, waarbij ­slaapmedicatie de boosdoener is.