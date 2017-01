Kun je jezelf trainen om te overleven op minder slaap?

© Thinkstock.

Je kunt jezelf leren om de dag door te komen met minder slaap, dat beweert Jim Horne althans. Deze Britse slaapexpert en voormalig directeur van het Centrum voor Slaaponderzoek aan de Loughborough University zegt dat niet iedereen evenveel moet slapen om te kunnen functioneren. Sommigen die stressen omdat ze niet aan zeven of acht uur per nacht komen, maken zich zorgen om niks.

Jim Horne heeft onderzoek gevoerd naar hoeveel slaap mensen nodig hebben. De slaapexpert vroeg voor een experiment mensen die regelmatig zeven tot 8,5 uur slapen hun nachten in te korten door elke avond een beetje later in bed te kruipen, maar op het gebruikelijke uur op te staan. De proefkonijnen sliepen zo de eerste week een uur minder. De drie weken die erop volgden pitsten ze 1,5 uur van hun nachtrust af. Horner merkte op dat de proefpersonen overdag goed bleven functioneren en dat hun slaapkwaliteit ook goed bleef. Bij wie werkt het niet? Elke dag een beetje later gaan slapen werkt goed voor sommigen, maar Horner raadt het niet aan voor wie zich overdag moe voelt. Dan zijn die zes uur niet genoeg voor jou. "In dat geval is het beter je op de kwaliteit dan op de kwantiteit te focussen. Ik wil mensen niet aanmoedigen om minder te slapen, maar ik vind dat ze er minder over moeten stressen. Zeker als je je overdag niet moe voelt en je uitgerust opstaat. Dan slaap je sowieso voldoende."

Slapen = tijdverspilling

Met een drukke agenda kan slapen tijdverspilling lijken. Je slaappatroon afbouwen klinkt dan wel aanlokkelijk, maar experts waarschuwen voor de gevaren als je er te veel op beknibbelt. Daniel Buysse, professor in de psychiatrie aan de universiteit van Pittsburg zegt dat niet iedereen kan functioneren na een nacht van 6 uur slaap. "Er zijn veel meer mensen die minder willen slapen dan wie echt minder slaap nodig heeft. De hoeveelheid die je nodig hebt, hangt van je leeftijd en bezigheden overdag af. Maar de meeste gezonde volwassenen moeten elke nacht tussen zeven en negen uur rusten."



Gevaarlijke gevolgen

De Belg slaapt gemiddeld maar zes en een half uur per nacht, heeft een onderzoek aan de universiteit van Leuven aan het licht gebracht. Dat is volgens Buysse dus zeker een halfuur te weinig om gezond te zijn. Slaap is namelijk erg belangrijk voor je brein en lichaam. Bij slaaptekort kan je brein geen nieuwe verbindingen maken. Zo wordt het moeilijker om dingen te onthouden, om over complexe zaken na te denken en je te concentreren. Daarnaast linkten artsen het al aan gezondheidsproblemen als obesitas, hoge bloeddruk en hartziekten.



Het verraderlijke aan slaaptekort is dat mensen zelf niet merken dat ze lijden onder het slaaptekort, dat heeft een studie al aangetoond. Dat zette mensen op een 'slaapdieet' van amper zes uur per nacht. Hun cognitieve prestaties en reactietijd was vergelijkbaar met dat van mensen die twee volledige nachten niet geslapen hadden. Hun lichaam paste zich dus niet aan het nieuwe schema aan. Maar het gevaarlijkste was dat de proefpersonen vaak niet eens beseften dat ze slechter presteerden. Buysse besluit: "Op sommige vlakken heeft slaaptekort hetzelfde effect op je lichaam als alcohol. Dronken mensen houden vaak vol dat ze heus niet zat zijn en vermoeide mensen menen dat ze best kunnen functioneren na een korte nacht."