Wat is het belangrijkste: genoeg slapen of voldoende bewegen?

Door:

27/12/16 - 11u00 Bron: Greatist Door: Nina Dillen 27/12/16 - 11u00 Bron: Greatist

© thinkstock.

De wekker gaat (véél te) vroeg af, met als doel om je sportschoenen aan te trekken voor een ochtendlijke loopsessie. Maar alles in je lijf lijkt te schreeuwen "blijf alsjeblieft liggen!". Welke optie is prioritair voor je gezondheid, genoeg slaap of voldoende beweging? Fitnessexpert Rob Sulaver geeft tips: "Moet je voortdurend de afweging maken tussen uitslapen of gaan sporten, dan ben je verkeerd bezig."

Slapen we niet genoeg, dan lijden onze sportprestaties daar ook onder. "Wil je kerngezond zijn, dan is zowel genoeg slaap als voldoende beweging belangrijk," benadrukt Rob Sulaver meteen, fitnessexpert en sportvoedingsdeskundige. Het probleem is dat we meestal van beiden niet genoeg krijgen. Zeven à negen uur de ogen sluiten per nacht is belangrijk voor onze algemene fysieke en mentale gezondheid. Slapen we niet genoeg, dan zullen onze sportprestaties daar ook onder lijden. Omgekeerd kan een uitgerust lijf je fysieke conditie ten goede komen. Vandaar dat het dilemma zich wel eens opwerpt in je warme bed of het wel zin heeft om er doodmoe uit te kruipen om te sporten. Lees ook Drie online workouts tegen de kalkoen-kater

Te veel gegeten van de kerstdis? Deze tips perken de schade in

Van braadworst tot glühwein: zoveel calorieën zitten er in kerstklassiekers

De voordelen van 's ochtends sporten Helaas is dat geen excuus om je altijd nog eens om te draaien omdat je te moe bent. Aan 's ochtends trainen zijn namelijk heel wat voordelen verbonden. Je begint energiek aan je dag, je hebt je beweging al gehad en als je het uitstelt tot 's avonds is de kans groter dat je toch nog afzegt na een lange dag op het werk. En het grootste voordeel van die ochtendlijke workout: je slaapt er 's avonds beter door. Waarmee je de volgende dag meteen beter uitgerust bent voor een nieuwe ochtendlijke sportsessie.