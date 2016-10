Waarom je slaaptrackers niet altijd moet geloven

Door:

Ook een app op je telefoon die je slaapritme bijhoudt, of een armband die 's nachts alles netjes registreert? Kan handig zijn, maar we moeten de resultaten van die technologische snufjes niet al te serieus nemen. Slaapspecialist Dr. W. Christopher Winter legt uit waar zo'n gadgets echt toe in staat zijn, en welke informatie je beter met een korrel zout neemt.

Dr. W. Christopher Winter is een neuroloog met slaap als specialisatie en auteur van het boek The Sleep Solution. Hij nam 2 activity trackers en enkele slaapapps mee naar zijn labo om te analyseren hoe precies ze slaappatronen kunnen registeren. Zijn conclusie: alle gadgets konden hem precies vertellen wanneer hij was gaan slapen en opgestaan, maar geen van alle snufjes kon hem meer vertellen over de verschillende fases en de precieze kwaliteit van zijn uurtjes onder de wol. Lees ook Welke slaaphouding is nu het best voor je lichaam?

Slapen en bewegen Wearables en apps gebruiken vaak beweging als criterium of iemand 's nachts is wakker geworden of niet. In een slaaplabo worden die bewegingen gekoppeld aan andere lichaamsfuncties, zoals ademen, beweging van de ogen of breinactiviteit, om te meten of je echt bent wakker geworden. Een slaaptracker kan zonder die informatie onmogelijk weten of je effectief wakker was, dan wel of je al slapend gewoon eens uitgebreid bent omgedraaid. Volgens Winter kan je die cijfers over de uren "diepe slaap" en "lichte slaap" op je smartphone dan ook negeren, net zoals het cijfer voor slaapkwaliteit dat je krijgt op sommige apps.