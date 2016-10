5 tips om je slaapkamer te pimpen voor een betere nachtrust

Door: ND

Je kruipt op tijd in bed, drinkt niet te veel alcohol voor het slapengaan, zondigt ook niet aan de "geen schermen vlak voor bedtijd"-regel, maar toch slaap je slecht? Dan is de inrichting van je slaapkamer misschien wel de boosdoener. Een paar kleine veranderingen kunnen het verschil betekenen tussen acht uur heerlijk ronken of vijf keer wakker worden 's nachts.

2. Dim de lichten Lees je vaak nog even in bed? Koop dan een dimmer voor op je lampen, of kies voor een klein lampje dat weinig licht geeft op de nachttafel. Te veel blootstelling aan fel licht, zorgt ervoor dat we moeilijker in slaap raken. Ook een paar kaarsen met de geur van vanille of lavendel kunnen voor een zalige nachtrust zorgen. Al moet je er in dat geval zeker aan denken om ze uit te blazen voor je wegdommelt.

3. Investeer in gordijnen Hoe donkerder de ruimte, hoe vaster je zal slapen. Investeer daarom in verduisterende gordijnen, die je kamer in het equivalent van een grot veranderen waardoor je niet wakker wordt van die eerste lichtstralen. Eén week met zo'n paar, en je zal begrijpen waarom ze de investering waard zijn.

4. Verander je lakens Let op de stof als je een paar lakens aanschaft. Mijd stoffen uit synthetische materialen zoals polyester of nylon, die lichaamswarmte vasthouden. Ga in plaats daarvan voor een stof die beter ademt en zacht is, zoals 100% katoen. Kies ook voor dekens en donzen op basis van het seizoen en de warmte, zodat je het niet te koud maar ook niet te warm hebt.