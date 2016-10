Geniaal! Met deze tool pakt je lief nooit meer de lakens af

Door: ND

Ook elke nacht opnieuw verwikkeld in de bikkelharde strijd wie het grootste stuk laken krijgt, jij of je partner? Dankzij deze simpele maar geniale tool is dat voor altijd verleden tijd. Exit nachtelijke sessies donsworstelen, enter de "dekenklem". En dat klinkt beangstigender dan het is.