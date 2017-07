Eurostar lanceert virtual reality-avontuur dat van treinreis een indrukwekkende ervaring moet maken

Bewerkt door: ib

Eurostar pakt vandaag uit met 'Eurostar Odyssey', een virtual reality-avontuur dat de reiservaring in de trein naar Londen "indrukwekkend" moet maken. Speciaal ontworpen virtual reality-kijkers worden tijdens de piekperiodes in de zomer uitgedeeld aan gezinnen. Dat meldt Eurostar vandaag.

Terwijl reizigers onder het Kanaal door sporen, kunnen ze voor het eerst de verborgen diepten van de zeebodem ontdekken in een virtuele wereld vol zeedieren, gezonken schatten en mysterieuze schepen, meldt Eurostar. "Deze unieke ervaring werd gecreëerd om kinderen en jongeren de reis naar Londen in een nieuwe dimensie te laten ontdekken. Het avontuur is beschikbaar in het Nederlands, Engels of Frans op het gratis entertainmentkanaal van Eurostar. Reizigers kunnen inloggen met hun iPhone of Android-apparaat en meteen in de ontdekkingstocht duiken", zegt Evelyne Van Cleven van Eurostar.



VR-bril gevaarlijk voor kinderen

In maart 2016 raakte bekend dat het effect van het gebruik van virtual reality-brillen op nog niet uitontwikkelde kinderogen nog niet volledig bekend is. Er wordt geadviseerd kinderen best niet te lang achter elkaar gebruik te laten maken van een virtual reality-bril. Fabrikant Sony waarschuwt in de voorwaarden zelfs om kinderen onder de 12 jaar niet te laten spelen met de PlayStation VR.



Of Eurostar van die waarschuwingen op de hoogte is, kon de woordvoerster niet zeggen.