Facebook zet stappen met virtual reality

28/12/16 - 21u59 Bron: Belga

Mark Zuckerberg (C) met enkele gasten met een VR-bril. © reuters.

Het Amerikaanse techbedrijf Facebook heeft via zijn dochteronderneming Oculus de Deense start-up The Eye Tribe ingelijfd. Het bedrijf uit Kopenhagen is gespecialiseerd in het verzamelen van informatie van oogbewegingen (eye-tracking) in virtual reality om daarmee de ervaring te verbeteren.