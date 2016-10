"Hallucinant echt": onze oudste collega duikt met VR-bril in horrorgame

video Sony lanceert vandaag de PlayStation VR, een toestel dat je helemaal onderdompelt in de game. Dat de technologie geschikt is voor jong en oud, bewijst Eric Belsack, de éminence grise van HLN.be.

Eric zette de virtualrealitybril op voor 'Until Dawn: Rush of Blood', een horrorgame waarin je onder meer in een rollercoaster door een angstaanjagend spookhuis rijdt. Dat treft, want 'het spookkot' was Erics "favoriete attractie op de kermis 40 jaar geleden". Met twee bewegingscontrollers in de hand schiet je op aanstormende griezels, terwijl je obstakels als vlijmscherpe draaiende zaagbladen moet ontwijken door je hoofd te bewegen.