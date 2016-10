Eerste virtueel café om bier en koffie te proeven is Belgisch

Door: redactie

5/10/16 - 14u10

video Een Leuvens marktonderzoeksbureau schakelt virtualrealitybrillen in om testpanels beter geuren en smaken te laten testen. Zo toveren de brillen de testpersonen van Haystack bijvoorbeeld in een café.

"Vooraleer een bier- of koffieproducent een nieuwe smaak op de markt brengt, legt ze die voor aan een panel smaaktesters", laat het bedrijf weten. "Ook bijvoorbeeld chique automerken denken goed na over de geur die in hun wagens hangt, en laten die vooraf ook graag eens ruiken aan buitenstaanders." Ze komen dan bijvoorbeeld terecht bij de professionele proefpersonen van Haystack, die dankzij de brillen hun labo even kunnen ruilen voor een levensechte omgeving die reageert op hun bewegingen. Zoals dus een virtueel café.

Speciale software © Haystack. "Voor de smaaktest van een pintje roepen we de omgeving van een café op", zegt oprichter Ludovic Depoortere. "Voor een nieuwe koffiemengeling maakt het een groot verschil of je je 's namiddags in een koffiebar of 's ochtends aan je keukentafel waant." Het bedrijf ontwikkelde ook speciale software waarmee de kandidaten in de VR-bril meerkeuzevragen krijgen voorgeschoteld. De technologie registreert dan op welk antwoord de ogen zich focussen.