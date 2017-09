"Kinderen en een fulltime job combineren is voor iedereen een proces van vallen en opstaan, ik schaam mij dus niet om mijn fouten"

Wies en Els. © Award/T.

#girlboss reeks Hoewel zelfstandige worden vaak een mannenzaak is (de verhouding is nog steeds zo'n 60-40), zijn er toch steeds meer vrouwen die een eigen bedrijf opstarten. Elke week spreken wij met een vrouw die de sprong aandurfde. Vandaag is Els Van Den Berghen (43) aan het woord, die samen met haar mama Wies Dehert dit jaar exact 20 jaar aan het roer staat van het accessoirelabel Award/t.

Het resultaat van de samenwerking tussen Award/T en Noémie Wolfs. © Award/T.

"Veel zelfstandigen hameren erop dat je eerst een goed businessplan moet hebben en dat alles goed doordacht en weloverwogen moet evolueren. Maar dat was bij ons eigenlijk helemaal niet het geval, en kijk, twintig jaar later zijn we er toch nog altijd (lacht)," begint Els haar verhaal. "Oorspronkelijk zijn we begonnen met hoeden te maken. Mama gaf toen nog les en ik studeerde interieurarchitectuur. Toen ik afgestudeerd was verkochten we onze creaties al in 2 winkels. Omdat we graag een lederen hoed wilden maken, zijn we dan samen een avondopleiding begonnen. Voltijds waren we er zeker nog niet mee bezig toen. In de opleiding leerden we handtassen maken en omdat we ons al snel realiseerden dat lang niet elke vrouw een hoed draagt maar wél een handtas, zijn we ons daar verder in gaan verdiepen. En zo zijn we ook handtassen beginnen verkopen, zonder ook maar iets van tevoren uit te werken."



"Natuurlijk ging het er niet allemaal onbezonnen aan toe, dan houd je niet 20 jaar een bedrijfje draaiende. Mijn papa is architect en mijn man boekhouder, dat heeft veel geholpen (lacht). Mijn mama is ook nog twee jaar lang les blijven geven, voor ze er voltijds mee ingestapt is. Ik kluste bij door maquettes te maken, want we hebben redelijk snel een winkelpand gekocht en dat moest natuurlijk afbetaald worden. Dat was zeker mijn grootste investering en geloof mij, dat was een beslissing waar ik veel kopzorgen over gehad heb. Maar een pand huren in Mechelen (waar Els en Wies allebei wonen, red.) bleek duurder dan er eentje te kopen. Dus zijn we er maar ineens voor gegaan. Ondertussen hebben we één iemand die vast voor ons werkt, het is dus niet zo dat we plots een mega bedrijf zijn geworden. Het blijft behapbaar."



Fouten maken

"We hadden allebei eigenlijk geen ervaring in de modesector, het stond dus in de sterren geschreven dat er dingen gingen mislopen (lacht). Zo hebben we op onze eerste beurs in Parijs eens een aantal hoeden verkocht voor een cheque, die later niet gedekt bleek te zijn. De hoeden waren weg, en naar het geld konden we fluiten. Ook hebben we eens een collectie tassen opgebouwd rond één specifiek handvat, dat bij veel aankopers niet in de smaak viel. We hadden geen alternatief, dus dat was een paar maanden boterhammen met choco eten. Maar goed, iedereen maakt beginnersfouten en uiteindelijk kun je er alleen maar uit leren."



20 jaar later hebben Els en Wies Award/t nog altijd volledig zelf in handen, zonder investeerders die zich moeien. "We beslissen alles zelf en dat vinden we heel belangrijk. Tegelijkertijd zorgt dat er ook wel voor dat we hier nooit rijk van gaan worden. Gelukkig is dat ook niet ons doel, op een eerlijke en toffe manier mooie producten maken is voor ons van tel. Al onze accessoires worden ambachtelijk geproduceerd in België. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld kort op de bal spelen en makkelijk pakweg één gele handtas laten maken. Maar de winstmarge ligt natuurlijk een stuk lager. Gaandeweg hebben we beseft dat we toch niet opkunnen tegen de grote bedrijven die produceren in lageloonlanden, dus leek het ons de beste optie om ons te onderscheiden door net het tegenovergestelde te doen. Daar is ook een publiek voor, maar de massa gaan we daarmee niet bereiken. In de afgelopen 20 jaar hebben we een trouw klantenbestand opgebouwd die ons daarvoor net appreciëren. Mensen die niet op zoek zijn naar eenheidsworst, maar naar iets waar niet iedereen mee rondloopt."



Het artikel gaat verder onder de foto.