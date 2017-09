"Een koffiebar uitbaten klinkt evident, hip en trendy, maar er komt veel meer bij kijken dan mensen denken"

Door: Charlotte Dierckx

14/09/17 - 14u01

© Fille Roelants.

#girlboss reeks Hoewel zelfstandige worden vaak een mannenzaak is (de verhouding is nog steeds zo'n 60-40), zijn er toch steeds meer vrouwen die een eigen bedrijf opstarten. Elke week spreken wij met een vrouw die de sprong aandurfde. Vandaag is Charlotte Mondelaers (29) van Antwerpse koffiebar Charlie's aan het woord, die ondanks de concurrentie op iedere hoek van de straat een award voor beste koffiebar van Vlaanderen en Brussel 2017 in de wacht sleepte.

© Fille Roelants. Koffiebars schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond, toch wist Charlotte met Charlie's de harten van mening koffieliefhebber sneller te doen slaan. Haar concept werd bekroond tot beste koffiebar van Vlaanderen en Brussel 2017. "Charlie's is een toevluchtoord voor mensen van jong en oud die even willen ontsnappen uit de stressvolle maatschappij, een plek waar ze tot rust kunnen komen en als het nodig is hun verhaal te kunnen doen aan een luisterend oor."



Jong geleerd is oud gedaan

"Dat ik ooit een eigen zaak zou openen, was voor mijn ouders geen verrassing. Als kind al was ik druk in de weer met het uitbaten van mijn fictieve zaak. Uren speelde ik in het winkeltje op mijn kamer met een oude kassa van een toenmalige viswinkel en enkele Belgische frank. Toen ik een jaar of zeven was stelde ik voor aan mama om later samen een broodjeszaak te openen, uiteindelijk werd het concept net iets hipper met een koffiebar (lacht)."



Ontdekkingsreis

Na haar studie klinische psychologie besloot Charlotte erop uit te trekken naar Zuid-Amerika en Cuba. Vergezeld van haar rugzak ging ze het avontuur tegenmoet. Het werd een reis die haar toekomst voorgoed veranderde. "Tijdens deze reis drong pas echt goed tot me door wat ik als klein meisje altijd al geweten had: ik wil zelfstandig worden! Ik wil rond mensen zijn, dingen doen waar ik elke dag, ook tijdens de koude Belgische winters, met veel plezier voor op sta. Dingen teweegbrengen die zowel bij mij als bij anderen een lach op het gezicht toveren."



"Bij terugkomst van mijn wereldreis stond mijn bankrekening letterlijk op nul, omdat ik ervoor gekozen had met volle teugen te genieten van dit buitenlandse avontuur. Toen al wist ik dat dit de laatste reis zou zijn waar ik me uitbundig kon uitleven, want daarna zou ik mijn leven wijden aan de job van mijn dromen. Eenmaal terug op Belgische bodem ging ik meteen aan de slag als gerante in een chocolade- en koffiebar in Gent, een ervaring die achteraf bekeken het geheim werd achter het succes van mijn koffiebar. Twee jaar later was ik klaar om de grote sprong te wagen. Een collega tipte een pand in het hartje van Antwerpen. Plotseling ging alles razendsnel. Vijf weken later kwamen de eerste klanten al op de koffie in mijn eigen zaak. Het kind kreeg de naam Charlie's."



Het artikel gaat verder onder de foto. © @judithvanpeer.

Voor mij een extra straffe koffie a.u.b. ...

Sindsdien heeft girlboss Charlotte niet stil gezeten. Al vier jaar lang rolt ze om 5u00 's morgens uit haar bed, om vervolgens tot 20u30 het beste van zichzelf te geven. Een uurtje later kruipt ze alweer onder de wol. En dat zes dagen op zeven. Of er dan die ene dag van de week tijd is om met de beentjes in de lucht tot rust te komen? Niet bepaald, want zelfs op haar sluitingsdag is Charlotte de hele dag in de weer voor Charlie's. "Je ziet, een koffiebar uitbaten is veel meer dan hip en trendy (lacht). Het vraagt veel van je, maar ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze. Integendeel, die vrijheid en onafhankelijkheid om zelf de koers van mijn zaak te kunnen bepalen, is voor mij van groot belang. Daar put ik energie uit en word ik oprecht gelukkig van."



"Maar hoe je het ook draait of keert, een zaak runnen als Charlie's is op vlak van vrije tijd een hele uitdaging. Gelukkig is mijn partner ook een zelfstandige, hij begrijpt als geen ander dat het heel hard werken is en dat in sommige gevallen de zaak nu eenmaal mijn aandacht vraagt. Maar wat vrienden betreft: een avondje stappen zit er voor mij vaak niet meer in, of toch in ieder geval niet tot in de vroege uurtjes. Tot hiertoe vallen beiden nog goed te combineren, maar er zijn natuurlijk nog geen kinderen in het spel (lacht), al zal dat waarschijnlijk niet meer lang op zich laten wachten. Wanneer we de stap nemen en ervoor kiezen om ons gezin uit te breiden zal er ongetwijfeld veel veranderen, want ook al zie je het misschien in aantal uren niet, mijn privéleven is en blijft belangrijker dan mijn werk. Uiteraard wil ik dan als moeder mijn kind van op de eerste rij zien opgroeien. Gelukkig kan ik inmiddels rekenen op mijn team om het zaakje draaiende te houden."



... en doe me ook maar een lening.

Ook op financieel vlak is een eigen onderneming een behoorlijke investering. "Gelukkig kon ik bij de bank een mooie lening afsluiten, want de opstart van Charlie's heeft een flinke duit gekost. Uiteraard maak je dat als startende ondernemer zo duur of zo goedkoop als je zelf wenst, ik wou vanaf dag één het allerbeste voor Charlie's en koos voor kwaliteitsvolle producten, Italiaanse koffiemachines en comfortabel interieur. Samenwerken deed ik met de beste leveranciers, door mijn jarenlange horeca-ervaring wist ik precies met welke mensen ik in zee wou gaan, maar ja daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan. Een concept als Charlie's vraagt al gauw voor zo'n € 100.000, er wordt tot op de dag van vandaag dan ook nog altijd hard gewerkt om dit af te betalen."



Het artikel gaat verder onder de foto. © Fille Roelants.