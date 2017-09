"Durven ondernemen als vrouw is één ding, maar jezelf durven zijn is pas écht feminisme"

Door: Charlotte Dierckx

7/09/17 - 14u00

© Yousra Seddiki.

#girlboss reeks Onze Girlboss reeks is terug van weggeweest na een zomerstop! Hoewel zelfstandige worden vaak een mannenzaak is (de verhouding is nog steeds zo'n 60-40), zijn er toch steeds meer vrouwen die een eigen bedrijf opstarten. Elke week spreken wij met een vrouw die de sprong aandurfde. Vandaag is Jessica De Block (24) van Antwerp Avenue aan het woord, die telefoonhoesjes tot ware techcandy omdoopt.

© Felicia van Ham Photography. Anderhalf jaar geleden stampte Jessica haar bedrijfje Antwerp Avenue uit de grond terwijl haar ouders met grote ogen toekeken. "Als dat maar goed komt..." Ondertussen werkte ze samen met cosmeticabedrijf Maybelline en werd Antwerp Avenue vermeld in Cosmopolitan USA, Seventeen en Allure. "Mensen beseffen vaak niet hoe serieus ik dit neem. Maar als ze de lat op de grond leggen, is het natuurlijk erg makkelijk om hun positief te verrassen! (lacht)"



Van olieverf tot techcandy

Antwerp Avenue werd in sneltempo een vast waarde in de Belgische telefoonhoesjes-industrie, maar tot voor kort lieten haar ontwerpen veel aan de digitale verbeelding over. "Ik maakte vroeger olieverfschilderijen en het resultaat deelde ik met mijn vrienden op Facebook. Op een van die schilderijen zijn mijn vrienden per toeval beginnen bieden. Uiteindelijk ging het schilderij naar de hoogste bieder die een beanie als extraatje in de aanbieding had. Uiteraard was ik meteen verkocht! (lacht) Toch vond ik het jammer dat de andere bieders met lege handen naar huis gingen en ontstond het idee om mijn werk te printen op telefoonhoesjes. Dat is tenslotte iets wat mensen altijd met zich meedragen en straalt veel uit over iemands persoonlijkheid. Antwerp Avenue was geboren."



Mannetje staan

Het idee dan toch, want een business uit de grond stampen vergt tijd én geld. "Geen haar op het hoofd van mijn ouders dat toen zou geïnvesteerd hebben in het idee. En dus werd Antwerp Avenue opgericht met de verdiensten van mijn studentenjob, dat was zo'n € 4.500. Het feit dat mijn ouders het geld niet in mijn handen hebben toegestopt, leerde mij als ondernemer mijn mannetje te staan. Je bent dan ook pas écht secuur met je geld wanneer het je eigen zuurverdiende centen zijn. Het leerde mij weloverwogen keuzes maken."



De opstart van Antwerp Avenue gebeurde volgens de Lean Startup-methode van Eric Ries, een methodiek die startende ondernemers adviseert minimaal te investeren in hun zaak, en dan enkel in wat écht noodzakelijk is. "In mijn geval was dat bijvoorbeeld een webshop, maar dan geen van honderden euro's die ik door iemand liet maken, wél een Shopify van 30 euro per maand. Daarnaast moest ook de productie gestart worden en een lookbook worden gemaakt, allemaal met die schamele € 4.500. Door lean te denken en niet alles uit handen te geven, bleef er uiteindelijk nog een goede € 3.000 over, dat werd onze buffer."



© Jessica De Block.