"Internetten tijdens de werkuren is slecht voor je carrière"

Door: SV

30/08/17 - 11u31

© thinkstock.

U hebt het ongetwijfeld ook al gedaan: snel even op Facebook piepen bij wijze van pauze. Voor je het weet ben je twee kattenfilmpjes, een heleboel quotes, een nieuw paar schoenen en een halfuur later, en heb je nog steeds die deadline niet gehaald. Oeps. Wel, dat fenomeen heeft nu ook een naam: cyberloafing.

De term slaat op mensen die het internet voor persoonlijke doeleinden gebruiken terwijl ze eigenlijk zouden moeten werken. Iedereen dus. Of hebt u nog nooit naar Facebook gekeken, reistijd opgezocht of uw persoonlijke e-mail gecheckt?



Het lijkt misschien heel onschuldig, vijf minuutjes nakijken wat de openingsuren van dat restaurant precies zijn, maar de kans is groot dat je een halfuur later nog steeds niet opnieuw aan het werk bent, maar wel al een gezellige Airbnb geboekt hebt voor als je na die aangepaste wijnen niet meer naar huis wil rijden. En dat heeft een negatieve impact op je carrière, zo blijkt uit een studie van verschillende Amerikaanse universiteiten.



Na het surfgedrag van 322 proefpersonen te analyseren tijdens een werkdag, blijkt dat vooral het nieuws volgen en online shoppen een groot deel van hun productiviteit opslorpen. Matthec McCartner, die verbonden is aan de universiteit van Texas, vindt het dan ook niet verwonderlijk dat cyberloafing verschillende bedrijven jaarlijks heel wat verliezen oplevert. "Surfen in je vrije tijd is prima," legt de docent uit. "Het werkt ontspannend, en helpt bij stress. Maar cyberloafing is een heel ander verhaal, want dit komt in de plaats van de uren dat je eigenlijk zou moeten werken."



Daarbij haalt de docent een ander onderzoek aan, dat uitwees dat werknemers om de 10 minuten gestoord worden door bepaalde notificaties. En als je dan aan het cyberloafen slaat, wat meestal zo'n 14 procent van je tijd in beslag neemt, duurt het gemiddeld 23 minuten voor je het werk hervat. Misschien toch maar beter niet meer doen?