Op deze leeftijd heb je het helemaal gehad met werken

Charlotte Dierckx

23/08/17 - 17u30 Bron: ELLE

Misschien ga je al jaren met tegenzin naar je werk of ben je juist de eeuwige workaholic die denkt er nooit genoeg van te krijgen. Welke van de twee het ook mag zijn, er is wel degelijk een leeftijd waarop we het volledig gehad hebben met werken. En dat gevoel treft ons vroeger dan verwacht.

Uit onderzoek uitgevoerd door het human resources-bedrijf Robert Half UK blijkt dat we op de leeftijd van 35 jaar echt een verschrikkelijke hekel beginnen krijgen aan onze job. Dat komt omdat op die leeftijd het gevoel komt opdagen dat we nog niets bereikt hebben van de doelen die we voor ogen hadden. Voor wie wel al succes heeft geboekt op de werkvloer, is de stress dan weer zo ondragelijk dat werken geen enkele vorm van voldoening meer geeft.



Robert Half UK ondervoreg voor het onderzoek 2.000 werkende Britten. Wie de leeftijd van 35 jaar al gepasseerd was, bleek twee keer zo ongelukkig te zijn als iemand bij wie het 35ste levensjaar nog in het verschiet ligt. Vrouwen van deze leeftijd gaven aan vooral belang te hechten aan het starten van een familie of willen liever tijd doorbrengen met de kinderen in plaats van te presteren op de werkvloer.



Een kwart van de werkenden in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar gaf aan regelmatig stress te hebben op de werkvloer. Bij 35-plussers lag dit aantal hoger, met een derde van de ondervraagden.