Seksisme op de werkvloer verleden tijd? Niet in België helaas

Door: TVM

23/08/17 - 10u00

© thinkstock.

Je zou denken dat vrouwen anno 2017 in ons land nu wel volledig gelijkwaardig worden behandeld ten opzichte van hun mannelijke collega's op de werkvloer, maar uit een studie van rekruteringsspecialist Hays blijkt dat niets minder waar is. Meer dan 4 op 10 Belgische vrouwen vinden hun capaciteiten ondergewaardeerd op de werkvloer. En nog opvallend: één op de vijf Belgische vrouwen voelt zich gediscrimineerd ten opzichte van haar mannelijke collega's.

Hays peilt met de 'Diversity at Work' enquête jaarlijks naar de positie van de vrouw op de werkvloer. Hun laatste onderzoek onthult dat meer dan 4 op 10 Belgische vrouwen vinden dat vrouwen en mannen met dezelfde capaciteiten niet gelijk worden betaald of verloond. De resultaten tonen bovendien dat één op de vijf vrouwelijke respondenten vindt dat ze niet dezelfde carrièremogelijkheden heeft als haar mannelijke collega's.



Vrouwen schatten hun carrièrekansen slechter in als ze een mannelijke leidinggevende hebben. 21% van de Belgische vrouwen met een mannelijke leidinggevende gelooft immers niet dezelfde carrièrekansen te hebben als haar mannelijke collega's. Bij vrouwen met een vrouwelijke leidinggevende, denkt 14% daar zo over.



In het algemeen zien vrouwen hun carrière-uitzichten wel wat positiever in dan vorig jaar: daar waar dit jaar 20% van de vrouwelijke respondenten vindt dat ze niet dezelfde carrièremogelijkheden heeft als haar mannelijke collega's was dat vorig jaar nog 30%.