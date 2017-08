Een toffe maandagmorgen? Het bestaat (en zo doe je het)

© thinkstock.

Eerlijk is eerlijk: de wekker die je veel te vroeg onverbiddelijk uit je bed knalt, is nooit aangenaam. Het vooruitzicht maakt zelfs je geliefde zondagavond er iets minder leuk op. Al kan je met deze tips toch het beste van die maandagochtend maken. Trouwens, niemand die je tegenhoudt om ze ook toe te passen op de andere weekdagen.

Simpel, maar geniaal. Ontbijt. En neem dan liefst ook gewoon waar je zin in hebt. Ga niet met tegenzin een kommetje havermout naar binnenwerken als je dat niet lust, maar smeer gewoon een boterham of neem een kom ontbijtgranen. Als je dan toch gaat zondigen, doe je het beter 's ochtends, zo dicteert de wetenschap ons. Je hebt dan immers nog de rest van de dag om die calorieën weer te verbranden. Laat de boterhammetjes met choco dus maar aanrukken!

2. Maak het leuk onderweg

Of je nu keiharde karaoke zingt in de auto, ontspant met een boekje op de trein of nadenkt over een kruiswoordraadsel op de bus, probeer àltijd het beste te maken van je pendeltijd. Zo kom je gegarandeerd boordevol energie aan op je werk. En dat is niet alleen leuker voor jou, ook voor je collega's.