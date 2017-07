Leef jij ook van loon tot loon? Zo stop je daarmee, zonder opslag te krijgen

Door: TVM

Zo'n 75 procent van de volwassenen in Amerika leeft elke maand van loon tot loon en heeft amper of geen spaargeld. Ook in België kon één op de drie vorig jaar niet sparen, meestal omdat het financieel niet mogelijk is. Natuurlijk is ieders financiële situatie anders en is er geen klinkklare oplossing voor dit probleem, maar er zijn wel een aantal meer algemene zaken waarop je kan letten.

"Niet iedereen verdient genoeg geld, maar velen onder ons wel en ze leven van loonbrief tot loonbrief omdat ze foute keuzes maken. Zoals bij elke andere slechte gewoonte, is het mogelijk om dit af te leren mits een aantal aanpassingen," aldus financieel expert Elle Kaplan aan Glamour US. Zij en twee andere experts delen hun beste tips.



Maak een lijstje van je abonnementen en schrap

"Iedereen moet rekeningen betalen, daar kunnen we helaas niet onderuit. Sommige - zoals gas en elektriciteit - zijn noodzakelijk, anderen heel wat minder," aldus Onisa Treibs, vicepresident van investeringsmaatschappij Fidelity Investments' Southlake Investor Centor. "De meeste mensen hebben zoveel gaande in hun leven, dat ze niet meer letten op de kleine vaste uitgaven. Hoewel die op den duur flink kunnen optellen.



Denk bijvoorbeeld aan tijdschriftabonnementen, maar ook abonnementen op Netflix, digitale televisie en Spotify. Maak een paar keer per jaar eens een lijstje hiervan en oordeel of je ze echt wel nodig hebt in je leven en of er misschien goedkopere opties zijn. Kijk je bijvoorbeeld bijna nooit televisie, dan is het veel voordeliger om de programma's die je wel wil zien gratis online te kijken. Of neem bijvoorbeeld een online abonnement op de krant, wat doorgaans een stuk minder kost. Op een jaar tijd kan je dit makkelijk een paar honderd euro uitsparen," aldus Treibs.



Hang niet af van één inkomen

Als je van loonbrief tot loonbrief leeft, is het misschien tijd om naar extra inkomen te zoeken. Je kan natuurlijk een flexi-job nemen in de horeca, maar het hoeft niet eens zo zwaar te zijn. "Met dank aan het internet is het heel gemakkelijk om van een passie of vaardigheid een inkomen te maken. Verkoop bijvoorbeeld oude kleren van je kinderen of bied aan om bij mensen thuis pakweg te gaan strijken," zegt Leanne Jacobs, schrijfster van het boek 'Beautiful Money, The 4-Week Total Wealth Makeover'.



Doe aan doelsparen

"Als je niet weet voor wat je aan het sparen bent, wordt geld opzij zetten veel moeilijker," legt Kaplan uit. "Probeer gericht te sparen en maak je doel zo specifiek mogelijk. Bijvoorbeeld: hoeveel geld heb je concreet nodig om een aangenaam leventje te hebben eens je op pensioen bent? Of hoeveel moet je achter de hand hebben als buffer voor wanneer je grote kosten hebt? Zorg wel dat het haalbaar blijft. Realistische doelen maken het verschil tussen dromen en zaken die je daadwerkelijk kunt bereiken."



Reken uit hoeveel je per dag verdient

Kun je er maar niet bij dat elke ochtend een cappuccino van 3 euro ervoor zorgt dat je van loon tot loon leeft? Reken dan eens uit hoeveel je ongeveer per dag verdient. Dat doe je simpelweg door je nettoloon door 20 (werkdagen) te delen. Verdien je bijvoorbeeld 85 euro per dag? Dan zal je misschien iéts langer nadenken wanneer je uitgenodigd wordt voor een etentje of wanneer je die derde cocktail op café wil bestellen.