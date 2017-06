Zinvol werk & 6 andere dingen die millennials zoeken in een job

Door: TVM

16/06/17 - 19u00 Bron: Metro

© thinkstock.

Er is al heel wat geschreven over millennials op het werk, de generatie die werd geboren na 1982. Ze zouden geen overuren willen doen, een torenhoog loon is een must en voor een bedrijfswagen bedanken ze vriendelijk. Klopt dat ook echt? Indeed, een internationale vacaturesite onderzocht wat de zogenaamde generatie Y nu écht zoekt in een job.