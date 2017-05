Hardwerkende Belg heeft eigenlijk vrij korte carrière

© Eurostat.

De Belg mag er dan prat op gaan dat hij een hardwerkend persoon is, dat wil niet zeggen dat we ook een lange carrière hebben. Nieuwe data van Eurostat, het statistiekportaal van de Europese Unie, toont aan dat we bij de vijf kortstwerkende landen van Europa horen.

Volgens de data werkt de Belg gemiddeld 32,6 jaar van zijn leven. Niet weinig, zou je denken, maar daarmee zijn we bij de vijf minst langwerkende landen van Europa. Enkel in Griekenland, Bulgarije en Italië werken de inwoners minder lang dan de Belg. Italië kaapt daar de hoofdprijs weg - het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk - met een carrière van gemiddeld 30,7 jaar.



Aan het andere uiteinde van de kaart bevinden zich de landen die het langst werken in Europa. Zo werken de Zweden het langst in Europa met een carrièreduur van niet minder dan 41,2 jaar. Nederland is tweede met net geen 40 jaar. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland vervolledigen de top vijf.



Kortere dagen

De algemene tendens is wel dat de Europeanen steeds langer werken. Als we de data tussen 2005 en 2015 bekijken, zien we dat er gemiddeld 1,9 jaar langer gewerkt wordt dan een decennium geleden. Malta kende de sterkste stijging: de werkduur van de inwoners werd verlengd met maar liefst 5,1 jaar sinds 2005. In totaal komen de Maltezen tegenwoordig echter 'maar' aan 33,4 jaar.



Er moet bij de data wel een fikse kanttekening gemaakt worden: dat de Zweden de langste carrière hebben in Europa, wil niet zeggen dat ze aan hun bureau gekluisterd zijn. Zo werkt maar 1 procent van de Zweden meer dan 50 uur per week, vergeleken met 13 procent in andere landen. Daarnaast heeft het land ook hard gewerkt aan een familievriendelijke werkethiek: moeder- en vaderschapsverlof is er goed geregeld en de werkdagen zijn er minder lang.