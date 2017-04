Nog geen werkervaring? Zo zet je toch de beste sollicitatie neer

© thinkstock.

Werknemers zijn te veel op zoek naar opleiding en ervaring, waardoor ze jong talent vaak aan hun neus voorbij laten gaan. Dat blijkt uit een bevraging van werkgeversorganisatie VBO. Ruim de helft van de jongeren gelooft dat werkgevers afknappen op hun gebrek aan ervaring, vaak onterecht. Heb je geen relevante werkervaring maar ben je wel dé man (of vrouw) voor de job? Met deze tips weet je die toekomstige baas toch te overtuigen.

1. Lijst al jouw pluspunten op En dan hebben we het niet over de clichés zoals, "ik ben zelfstandig maar werk ook goed in teamverband", maar over de dingen die jou uniek maken. En dat is veel meer dan alleen je opleiding, diploma of het feit dat je actief was in de studentenraad. Sta eens stil bij de volgende punten:



- Welke goede dingen zouden jouw collega's (of dat nu van je vorige job of een studentenbaantje is) over jou zeggen? Wat vonden je professoren en medestudenten je sterke punten? En waarom?



- Hoe heb je in het verleden goede resultaten behaald?



- Ben je ooit keihard op je bek gegaan? Want ook dat is een pluspunt. Niet alleen heb je er ongetwijfeld iets van geleerd, het getuigt ook van doorzettingsvermogen om er nadien opnieuw voor te gaan.



- Waar is het bedrijf waar je gaat solliciteren naar op zoek? En vooral: hoe kan jij hen dat bieden? En wat met zaken naast die specifieke functie?

2. Probeer de functie te begrijpen Enkele vragen die je hen kan stellen:



- Welke vaardigheden heb je nodig die een bedrijf niet expliciet zal vragen?



- Wat doen de beste mensen in deze functie beter of anders dan zij die maar 'doorsnee' zijn? Ken je iemand die een gelijkaardige job uitoefent? Ga dan eens met hen praten. Op doe manier krijg je een veel duidelijker beeld van de functie en zie je beter in hoe jij daar binnen past.



Probeer er op die manier achter te komen wat de 'onuitgesproken' vereisten zijn voor de vacature. Op die manier kan je tijdens je sollicitatie subtiel laten merken dat je de functie beter begrijpt dan je medekandidaten, en zullen verschillen op het vlak van ervaring minder meespelen. Veel bedrijven zullen de voorkeur geven aan iemand met minder ervaring die volledig snapt wat de functie inhoudt, dan omgekeerd.

3. Selecteer jouw pluspunten en vaardigheden met het oog op de vacature Wie gaat solliciteren voor een functie binnen de IT-sector heeft er geen baat bij om te vermelden dat je vroeger een grote onderscheiding haalde bij tekenen of turnen. Maak twee lijstjes: één met alle punten waar het bedrijf naar op zoek is en één met jouw grootste troeven. Vervolgens ga je parallellen trekken. Doe dat zowel voor de vaardigheden die duidelijk staan opgelijst in de vacature, als de onuitgesproken vereisten.