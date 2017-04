Tina werkt samen met Clouseau en Natalia: "Ik had nooit gedacht dat het zo'n vaart zou lopen"

Tina Schoutens. © .

#girlboss reeks Zelfstandige worden in België is duur en de combinatie met een gezin en een sociaal leven is lastig. En hoewel het een vreselijk stereotype is, beslissen vooral vrouwen daardoor om het niet te doen (de verhouding is nog steeds maar 60-40). Toch zijn er steeds meer jonge vrouwen die wél een eigen bedrijf opstarten. Elke week spreken wij met zo'n straffe madam die de sprong aandurfde. Vandaag geven we het woord aan Tina Schoutens (29), die luxe repetitieruimtes verhuurt aan het kruim van de Belgische muziekwereld.

Toen Tina 18 was, zong ze in verschillende bandjes. Repeteren deed ze in ietwat viezige achterlokaaltjes in plaatselijke cafés, zonder goede akoestiek en andere voorzieningen die voor muzikanten eigenlijk net heel belangrijk zijn. Zo is het idee ontstaan om er dan maar zelf één te bouwen. In het bedrijf van haar ouders was nog plek genoeg voor zo'n ruimte, ideaal om met haar eigen bandje in te repeteren. Na een tijdje kreeg ze echter steeds meer vraag van muziekgroepen uit de omgeving of zij de ruimte ook konden afhuren. Via via kwamen zelfs De Romeo's uiteindelijk bij haar repetitieruimte uit, waarna de bal echt aan het rollen ging. Wanneer haar ouders beslisten hun activiteiten binnen het bedrijf af te bouwen kreeg ze een tweede grotere ruimte ter beschikking. Daar repeteren nu artiesten als Natalia, Clouseau, Laura Tesoro en Soulsister.



Goudmijn

"Ik had nooit gedacht dat het zo'n vaart zou lopen, en was toen ik ermee begon ook gelukkig op mijn job bij Sabam. Maar uiteindelijk ging het zo goed, dat ik besloot om er mijn hoofdberoep van te maken. De tweede repetitieruimte is een stuk ruimer en luxueuzer dan de eerste en was dus ook een grotere investering. Er moest een veel grotere ruimte geïsoleerd worden, sanitair bijgebouwd en installaties zoals een drumstel aangekocht worden. We mikken op professionele muzikanten en willen dat ze in alle comfort kunnen repeteren, dus de installatie was de grootste investering.

Doordat ik de gebouwen ter beschikking kreeg van mijn ouders en zelf zing op trouwfeesten kon ik mij die investering veroorloven.



Omdat het een grote investering is die je traag terugverdient en het werk zeer arbeidsintensief is qua tijd, zijn er in België amper mensen die het aandurven. Ideaal voor mij natuurlijk (lacht). Ondertussen kom ik er in combinatie met zingen en podia verhuren goed van rond, al ben ik nog niet uit de kosten. We blijven ook jaar na jaar investeren in nieuwe materialen, want het is belangrijk om technisch mee te zijn in de muziekbusiness. Je moet nu ook niet denken dat het een goudmijn is omdat ik samenwerk met muzikanten als Clouseau."