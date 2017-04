Carrièreswitch? Bij deze job krijg je 16.000 euro om in je bed te liggen

© thinkstock.

Was het vanmorgen weer dik tegen je zin toen je dat warme en behaaglijke bedje moest verlaten? Dan hebben wij goed nieuws: er bestaat immers een vacature voor een job waar je de hele dag in je bed kan blijven liggen. Waar kunnen we tekenen?

De hele dag in bed liggen en niets doen, klinkt dat als muziek in je oren? Wel, dat is wel degelijk een beroepsoptie. Het 'Institute for Space Medicine and Psysiology' in Toulouse is namelijk op zoek naar mensen die precies dat willen doen. Loon?16.000 euro.



Al is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. De onderzoekers willen het effect van lang liggen en lange gewichtloosheid op het lichaam meten. Dat wil dus zeggen dat je maar liefst zestig dagen lang niét uit bed mag komen. Dus ook niet voor een plaspauze of een douche, zeg maar.



Aanmelden kan hier. Je moet wel vrij zijn van september tot december 2017.