"Ik stuurde mijn baas een naaktfoto" en meer gênante blunders op het werk

Je denkt misschien dat jij al een moeilijke maandag hebt. Maar het kan altijd erger. Om die bittere pil van de startende werkweek te verzachten, trakteren wij graag op een portie pijnlijk gênant leedvermaak. Van per ongeluk naaktfoto's sturen tot betrapt worden op stiekem elders solliciteren: werknemers delen de meest gênante e-mailblunders die ze al maakten op het werk.

Verkeerde geadresseerde "Een héél opwindend berichtje met dirty talk dat voor mijn lief was bedoeld, stuurde ik per ongeluk naar mijn baas. Ik denk dat ik een nieuwe job moet zoeken."



"Ik stuurde per ongeluk een naaktfoto naar mijn baas."



"Vandaag stuurde ik per vergissing een audiofragment naar mijn chef waarin ik zeg dat ik mijn job haat. Dankuwel, iMessage."



"Een foto van mezelf in lingerie en met handboeien aan kwam onbedoeld bij mijn baas terecht. Waar is die nieuwe job?"

Kleine (tik)foutjes "Nog nooit zoveel gêne gevoeld dan wanneer ik per ongeluk een kus zette onder een sms naar mijn baas."



"Ik stuurde vandaag een mail naar mijn collega Susanne, en ik noemde haar per ongeluk Sushi."



"Naar een klant stuurde ik de foute bijlage, met alle info over de andere klanten in. Ik verdien het om ontslagen te worden."



"Ik sloot mijn professionele email af met "xxx" uit automatisme. Zo jammer dat je mails niet kan terugroepen als je ze eenmaal verzonden hebt."



"Ik beëindigde mijn mail met "retards" (idioten, red.) in plaats van "regards" (groeten, red.)



"Ik was op zoek naar een nieuwe job, en stuurde mijn cv rond via mijn openbaar werk e-mailadres."