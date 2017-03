Meerderheid vrouwen wil werken

Door: redactie

Zeventig procent van de vrouwen geeft de voorkeur aan een betalende job boven thuisblijven. Zesenzestig procent van de mannen is het daarmee eens. Dat blijkt uit een peiling van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO uitgevoerd door Gallup in 142 landen en bij 149.000 volwassenen.

Het rapport peilde naar de houding van vrouwen en mannen ten opzichte van vrouwen en werk en is "onthullend", schrijft de ILO. Zeventig pct van de vrouwen en 66 pct van de mannen geeft er de voorkeur aan dat vrouwen een betalende job voor hun rekening nemen. Vrouwen willen een betalende job (29 pct) of willen in een situatie zitten waarin ze zowel kunnen werken als voor hun gezin zorgen (41 pct). Slechts 27 pct van de vrouwelijke respondenten geeft aan dat ze liever thuis zouden blijven.



"Dit onderzoek toont aan dat de meeste vrouwen en mannen wereldwijd er de voorkeur aan geven dat vrouwen betaalde jobs hebben. Ondersteunende maatregelen, die ervoor zorgen dat vrouwen kunnen blijven werken en mannen aanmoedigen om hun deel van de verzorgende taken op te nemen, zijn cruciaal voor meer gendergelijkheid op het werk", zegt directeur-generaal van de ILO, Guy Ryder.



Uitdaging

Werk verzoenen met de zorg voor hun gezin blijft een belangrijke uitdaging voor werkende vrouwen wereldwijd. Een meerderheid van de bevraagde mannen en vrouwen in het grootste deel van de landen zegt dat het evenwicht vinden tussen die twee een van de belangrijkste problemen is voor vrouwen die werken. Andere belangrijke problemen die naar voren komen, zijn ongelijke behandeling, pesterijen op de werkvloer, een gebrek aan goed betalende jobs en ongelijke verloning.



De obstakels die vrouwen ervaren wat betreft werk, variëren met de leeftijd. Vrouwen tussen de 15 en 29 hebben het eerder over ongelijke behandeling en pesterijen, terwijl zij tussen 33 en 44 meer last hebben van een gebrek aan betaalbare kinderopvang.



Loon

Wereldwijd zeggen vrouwen dat het loon dat zij binnenbrengen een significante bron (30 pct) of zelfs de belangrijkste bron (26 procent) is van het gezinsinkomen.



De ILO gaat het rapport gebruiken voor toekomstige actie voor meer en langdurige gendergelijkheid in de werkomgeving. "De wereld moet gendergelijkheid bevorderen en vrouwen in staat stellen om te werken. Niet alleen tot profijt van de vrouwen, maar voor de hele mensheid", aldus Jim Clifton, ceo van Gallup.