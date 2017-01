"Mijn job is echt mijn passie, maandagen voelen exact hetzelfde aan als vrijdagen"

Isabelle De Hovre. © .

#girlboss reeks Zelfstandige worden in België is duur en de combinatie met een gezin en een sociaal leven is lastig. En hoewel het een vreselijk stereotype is, beslissen vooral vrouwen daardoor om het niet te doen (de verhouding is nog steeds maar 60-40). Toch zijn er steeds meer jonge vrouwen die wél een eigen bedrijf opstarten. Elke week spreken wij met zo'n straffe madam die de sprong aandurfde. Vandaag is Isabelle De Hovre (36) aan het woord, die zeven jaar geleden het succesvolle persbureau De Hovre PR oprichtte.

In de showroom van De Hovre PR. © . Heel wat vrouwen in deze reeks vertelden dat ze van jongs af aan al droomden van een carrière als pakweg modeontwerpster of architect. Dat was niet het geval bij Isabelle. Zij studeerde Algemene Romaanse Filologie, zonder te weten wat ze daarna wou doen. Van pr had ze nog nooit gehoord, laat staan dat ze kon voorspellen dat ze er vijftien jaar later haar eigen bureau in zou hebben. In haar laatste jaar vertelde een vriendin haar dat ze iemand tweetalig zochten in een Antwerps persbureau om daar de Franstalige pers te woord kunnen staan. Ze ging in op het aanbod en leerde er de kneepjes van het vak. Na twee jaar verhuisde ze naar Brugge, omdat haar vriend die dokter is daar stage moest lopen. Zij ging er aan de slag op de pr-afdeling van een reclamebureau.



Tijdskrediet

Na drie jaar verhuisde het koppel terug naar Antwerpen. Even bleef ze nog pendelen tussen de twee steden, maar de afstand bleek haar op den duur toch iets te lang. "Ik was ook al even aan het denken om iets anders te doen, maar ik wist niet goed wat. Daarom nam ik vier maanden tijdskrediet om na te denken over mijn toekomst. Ik besefte toen dat ik absoluut in de public relations en in de mode wou blijven werken, maar niet meer voor iemand anders. Dus volgde ik een cursus bedrijfsbeheer. Daarin moesten we een fictief bedrijfsplan opstellen, maar dat vond ik zonde dus ik stelde gewoon een plan op voor mijn eigen persbureau (lacht). Dat bleek uiteindelijk realistisch en dus diende ik mijn ontslag in en begon ik aan mijn avontuur zonder er verder al te veel over na te denken," vertelt Isabelle.



Werken vanuit woonkamer

"De eerste twee jaar werkte ik vanuit mijn woonkamer. Ik deed voornamelijk de pr voor merken van vrienden en kennissen, maar stilletjes aan kwamen er meer merken bij. Om verder te kunnen groeien had ik echter meer plaats nodig, en dus ging ik op zoek naar een pand. Dat vond ik uiteindelijk in het centrum van Antwerpen. Tijdens de verbouwingen, die een jaar duurden, werkte ik gewoon op mijn eentje verder van thuis om geld te besparen. In 2011 werd ik zwanger van een tweeling en dus moest ik wel op zoek gaan naar iemand die mij kon vervangen tijdens mijn zwangerschapsverlof. Dat zijn nu ondertussen twee vaste krachten geworden en dat is nodig ook. Niet alleen is het werk minstens verdrievoudigd, nu ik kinderen heb ben ik ook iets minder flexibel en kan ik niet meer non-stop doorwerken zoals ik de eerste jaren deed," zegt Isabelle.



Zo ziet een typische dag eruit

6u20: wekker gaat. Ik zet koffie en heb even me-time. Daarna check ik mijn mails, maar ik de kinderen wakker en maak mezelf en hen klaar om te vertrekken.

8u: de kinderen naar school brengen.

8u45: even sporten in de fitness.

10u-17u: ofwel werk ik de hele dag op kantoor, of moet ik op locatie zijn.

17u30: thuis komen, koken en de kinderen in bed stoppen.

20u: ik doe de laptop terug open en werk verder.

21u30: qualitytime met mijn man, meestal samen een beetje tv kijken.

23u: ik ga slapen na eerst nog wat Netflixen. Ultrastrakke agenda

Zelfstandige zijn, een team leiden, in een sector werken waarin avond- en weekendwerk erbij hoort, een tweeling van 4,5 en een man en toch alles moeiteloos weten te combineren? "Dat lukt alleen maar met een ultrastrakke planning, en met ultrastrak bedoel ik ook écht heel strak," lacht Isabelle. "Het is soms een beetje freaky hoe mijn agenda eruit ziet, maar anders krijg ik het gewoon niet rond. Een last minute vergadering lukt bijvoorbeeld meestal niet omdat alles op voorhand al zo vol gepland zit. Dat is soms vervelend, maar dat is ook maar zo. En gelukkig hoef ik niet al het werk meer alleen te doen, dat scheelt."



Financiële tol

Zelfstandige worden is natuurlijk ook financieel een groot risico. Plots ben je niet meer zeker dat er elke maand geld bijkomt op je rekening en er zijn nu eenmaal grote kosten die gemaakt moeten worden. "Door zolang van thuis te werken en omdat ik ook nog geen kinderen had, is het allemaal redelijk goed gelukt. Want al het geld dat binnenkwam was tijdens die eerste jaren gewoon voor mij, waardoor ik wel wat hebben kunnen sparen. Toen er een afbetaling en kinderen bijkwamen, liep De Hovre PR eigenlijk al heel goed. Maar ik moet toegeven dat ik er soms wel nog stress van krijg, want de pr is een hele harde en concurrentiële wereld. Je moet constant vechten voor je merken, want als je een steek laat vallen, dan ben je een klant snel kwijt."



Job is passie

En toch heeft Isabelle nog nooit spijt gehad van haar beslissing. "Ik leef echt voor de voldoening die ik hier uit haal. Mijn job is echt mijn passie, maandagen voelen exact hetzelfde aan als vrijdagen. Zelf kunnen beslissen wanneer ik naar huis ga, hoelang ik lunchpauze neem en wanneer ik op vakantie ga is ook een vrijheid waar ik niet meer zonder zou kunnen."



