Belg heeft hekel aan netwerken, tenzij dan via social media

17/01/17 - 13u00

Netwerken is belangrijk. Zelfs al heb je een vaste job, het verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt en je blijft op de hoogte van de evoluties in je vakgebied. En toch is het enthousiasme ervoor klein: slechts 1 op 4 (28%) Belgische werknemers netwerkt graag. Dat blijkt uit een onderzoek van Tempo-Team bij 1.000 werknemers. Gelukkig biedt de opkomst van netwerken via social media verlichting voor heel wat mensen.

Januari is de maand van de nieuwjaarsrecepties: glaasje bubbels in de hand, visitekaartjes klaar en vooral veel netwerken. Bijzonder vervelend, vindt maar liefst 1 op 4 werknemers. Opvallend is dat vrouwelijke werknemers (30%) dit erger vinden dan hun mannelijke collega's (19%).



Nochtans weten we dat het degelijk netwerken in professionele context belangrijk is. Dit zijn de voornaamste redenen waarom werknemers het doen: ze willen (potentiële) klanten ontmoeten (51%), hun carrière opbouwen (42%) en de eigen professionaliteit ontwikkelen (39%).



Het valt op dat in de technologiesector en in grotere organisaties netwerken als belangrijker wordt ervaren. Vaak zijn daar ook meer tools voorhanden om te netwerken. Zo vindt men netwerken zeer essentieel voor groei binnen de organisatie in grote bedrijven (72%), ten opzichte van slechts 43% in kleinere organisaties. Uit het onderzoek blijkt verder nog dat hoger opgeleiden meer de voordelen van netwerken ervaren dan lager opgeleiden.



Netwerken via social media

Social media en het internet spelen vandaag de dag een grote rol wanneer je je netwerk wil uitbouwen en daar is 38 % van de werknemers erg blij mee. Jongere werknemers zijn hier wel meer thuis in: zo geeft 30% van de 18 tot 34-jarigen aan voornamelijk te netwerken via social media en minder via events of face-to-face, in vergelijking met slechts 19% van de werknemers in de leeftijdscategorie van 35 tot 55 jaar.



"Netwerken via online kanalen wint inderdaad meer en meer aan belang. Kijk maar naar de groei van LinkedIn de afgelopen jaren. Maar ook Facebook, Twitter, Instagram en andere online kanalen worden meer en meer ingezet om het eigen netwerk te versterken," aldus Valérie Denis, verantwoordelijke CSR bij Tempo-Team.