"Ik ben meer dan die Barbie uit Pink Ambition": Freya heeft eigen kledingmerk en 9 werknemers

Freya Poppe. © Tutu Chic.

#girlboss reeks Zelfstandige worden in België is duur en de combinatie met een gezin en een sociaal leven is lastig. En hoewel het een vreselijk stereotype is, beslissen vooral vrouwen daardoor om het niet te doen (de verhouding is nog steeds maar 60-40). Toch zijn er steeds meer jonge vrouwen die wél een eigen bedrijf opstarten. Elke week spreken wij met zo'n straffe madam die de sprong aandurfde. Vandaag is Freya Poppe (29) aan het woord, u wellicht bekend van het VIJF-programma 'Pink Ambition' én als de carrièrevrouw achter modelabel Tutu Chic.

Freya mag dan rondrijden in een knalroze Porsche, een chihuahua hebben en blond zijn, ze staat ook aan het hoofd van het succesvolle label Tutu Chic waar momenteel al negen mensen voor werken. En er staan nog extra aanwervingen op de planning. Het gaat kortom hard voor de "Vlaamse Paris Hilton", en daar heeft ze, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, zelf hard voor geknokt. "Ik heb echt niet alles in mijn schoot geworpen gekregen, mijn ouders hebben mij zelfs helemaal niet financieel ondersteund. Ik heb dit bereikt door bikkelhard te werken, en ja, mijn Porsche heb ik ook zélf betaald," lacht Freya. Matrassen leveren Zolang ze het zich kan herinneren, was het al Freya's grote droom om een eigen kledingmerk uit de grond te stampen. Daarom studeerde ze bedrijfsmanagement en mode, om vijf jaar geleden met Tutu Chic te beginnen. "Een winkel in Antwerpen was geïnteresseerd in mijn afstudeercollectie en zo kwam ik erachter dat mensen daadwerkelijk interesse hadden in mijn ontwerpen. Samen met een meisje dat ik parttime in dienst nam, ben ik toen beginnen werken aan een eerste draagbare versie van mijn afstudeercollectie, die ik verkocht via een eigen webshop. Uiteraard kon ik daar niet direct van leven, dus kocht ik als zelfstandige matrassen en bedden op uit de zaak van mijn ouders en die verkocht ik dan door aan particulieren. Overdag reed ik rond in een camionette om matrassen te leveren, en het geld dat ik daarmee verdiende kon ik investeren in Tutu Chic," vertelt Freya. Veel geld "Ik ontwerp niet de meest toegankelijke stukken, waardoor het de eerste jaren echt knokken was om het merk van de grond te krijgen. Collectie na collectie investeerde ik er geld in, zonder dat ik wist dat het ooit zou lonen. Gelukkig was er de financiële zekerheid van de bedden- en matrassen, anders zou het heel moeilijk geweest zijn." En dan was er natuurlijk 'Pink Ambition', het VIJF-programma dat ervoor zorgde dat iedereen in Vlaanderen plots wist wie Freya Poppe was. De tekst gaat verder onder de foto.

Zo ziet een typische dag eruit

7u: opstaan en dan ga ik sporten of paardrijden. Daarna eet ik iets kleins en maak ik mij klaar om naar kantoor te gaan.

10u: de kantoordag begint. Meestal heb ik in de voormiddag meetings.

13u: lunchpauze, al rijd ik meestal even langs de winkel in Antwerpen of te controleren of alles daar goed verloopt.

14u –19u: verder op kantoor werken.

19u15: ik ga nog even langs de winkel in het Waasland Shoppingcenter.

20u: thuiskomen. Ik heb geluk dat mijn vriend graag kookt, want meestal staat het eten klaar als ik thuis ben.

23u: na wat tv-kijken, kruipen we samen onder de wol.

Pink Ambition

"Ik wéét dat ik voor veel mensen overkom als een vleesgeworden Barbie, maar het is een bewuste keuze geweest om mezelf zo te profileren in het programma. Want ik rijd ook écht rond in roze Porsche, en ik heb ook écht een chihuahua. Maar daarnaast ben ik ook een carrièrevrouw die weet wat ze wil en bereid is daar hard voor te werken. Ik heb altijd moeten bewijzen dat ik ook daadwerkelijk iets kon, zelfs tijdens mijn studie. Dat bekijk ik zeker niet als iets negatief. Ik wil net tonen aan mensen dat we niet altijd moeten denken in stereotypen. Je kunt best blond én slim zijn en het is niet omdat je lievelingskleur roze is, dat je daarom niets kan," zegt Freya. "'Pink Ambition' is voor mij persoonlijk enkel positief geweest, en Tutu Chic is er door in een stroomversnelling terecht gekomen. Daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn."



Relatie en kinderen

Een 9-koppig team, 2 winkels en 2 merken leiden (naast Tutu Chic ontwerpt Freya ook nog beddengoed onder de naam Tutu Dors), dat kan niet anders dan een drukke agenda betekenen. Hoe combineert ze haar carrière met een relatie? "Ik heb het geluk dat mijn verloofde ook zelfstandige is. Hij begrijpt dus hoe belangrijk werk voor mij is, en dat daar soms privédingen voor moeten wijken. 's Avonds en in het weekend proberen wij tijd voor elkaar vrij te maken, maar het is inderdaad niet altijd zo gemakkelijk. Het is ook daarom dat ik besloten heb om de eerstvolgende jaren nog niet aan kinderen te beginnen. Als ik moeder word, wil ik er namelijk ook zijn voor mijn kinderen en dat is op dit moment in mijn carrière nog niet mogelijk. Ik hoop binnen een paar jaar een team rond mij te hebben dat volledig zelfstandig kan werken, zodat ik een gezin en mijn eigen merk kan blijven combineren met elkaar."



Succestip voor andere starters

"Focus je op je eigen stijl en idee en kijk niet naar wat anderen doen. Natuurlijk is het belangrijk om open te staan voor commentaar, maar als je te veel rekening houdt met wat anderen denken, dan verlies je eigenheid. En net dat is zo belangrijk als je tegenwoordig nog wil opvallen."