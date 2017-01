Waarom de sollicitatiebrief van een voormalig asielzoekster druk gedeeld wordt op LinkedIn

© unsplash.

Samen met haar zusje, vluchtte Neghar Jahed op haar veertiende zonder haar ouders weg uit haar geboorteland Iran. Zestien jaar later heeft de jongedame net haar diploma rechten behaald in Nederland, maar haar zoektocht naar een job loopt niet van een leien dakje. En dus schreef ze een persoonlijk sollicitatiebrief, die ze op LinkedIn publiceerde. Haar brief werd ondertussen al meer dan 5.000 keer interessant bevonden.

"Mijn naam is Neghar Jahed en ik ben op 18 december 1987 in Iran geboren. In 2014 heb ik mijn HBO rechten diploma behaald. Ik ben een voormalig alleenstaande minderjarige asielzoeker. Dat houdt in dat ik op mijn veertiende samen met mijn zus (toentertijd zeventien jaar) zonder ouders of voogd naar Nederland ben gekomen. Wij hebben vier en een half jaar in een asielcentrum in Leiden gewoond. Stel je voor dat je zonder jouw ouders in een vreemd land gaat wonen terwijl je de taal totaal niet spreekt. Vier en half jaar in onzekerheid, vier en half jaar met het idee leven dat we misschien uit elkaar gehaald worden (omdat mijn zusje een maandje later achttien werd en daardoor niet meer onder het ama-beleid viel)," opent Neghar haar sollicitatiebrief.



Wijs of koppig

"Ik kreeg een Nidos toegewezen (een Nidos voert de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige asielzoekers). Zij moest mij dus helpen in mijn ontwikkeling naar zelfstandigheid, maar ik werd alleen maar ontmoedigd door haar. Gelukkig was ik wel wijs of koppig genoeg om niet naar haar te luisteren," gaat Neghar verder.



Verblijfsvergunning

"Ik had een doel voor ogen en moest dat doel bereiken, no matter what! Ik was geen kind meer, sprak niet meer als een kind en voelde niet meer als een kind. Ik weet nog dat wij heel vaak op zoek moesten naar een nieuwe advocaat, omdat de meeste advocaten niets voor ons konden betekenen. Uiteindelijk kwamen we bij iemand terecht die ons wél een toekomst gunde en die er alles aan deed om ons te helpen. Na vier en een half jaar was het zo ver. Ik zat in het tweede jaar van mijn Mbo opleiding. Onze advocaat had naar de school gebeld omdat ik geen mobiele telefoon had en ze zei: "Neghar, gefeliciteerd! Jij hebt een verblijfsvergunning gekregen dus je mag hier blijven." Ik zat te huilen als een klein kind. Er viel zo'n last van mijn schouder," aldus de vrouw.



"Ik zie nu al dat mijn verhaal toch heel lang gaat worden. Ben je benieuwd naar de rest van mijn verhaal en denk je dat je een dergelijk doorzetter nodig heb in jouw team? Neem dan contact met mij op," sluit Neghar haar pakkende brief af. Wij hopen samen met haar dat ze snel een job vindt!