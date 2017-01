SOS nieuwjaarsblues: zo overleef je de eerste werkdag van het nieuwe jaar

© thinkstock.

De kans is groot dat je de voorbije week een paar dagen vakantie had, dus komt die maandagmorgen extra hard aan. Tel daar nog eens die ettelijke uren slaaptekort van het afgelopen weekend bij op, en die eerste werkdag ziet er niet zo rooskleurig uit. Met deze tips spartel je er toch enigszins productief doorheen.

Belangrijk: sla het ontbijt niet over Het mag dan nog zo verleidelijk lijken: dat halfuurtje extra slaap weegt niet op tegen een gevulde maag. Door na het opstaan binnen het uur te eten, krijgt niet alleen je humeur maar ook je cognitieve werking een boost. Blijf ook beter weg van de suikerrijke ontbijten, niet voor de lijn, maar omwille van de suikerdip die onherroepelijk volgt. Suiker helpt namelijk voor even, maar al snel heb je net minder energie dan voorheen. Een vezelrijke optie als havermout of volkoren brood, en een stukje fruit voor de vitamientjes is een betere keuze. Lees ook Beter slapen in 2017: deze kleine veranderingen in je slaapkamer helpen!

2. Maak een takenlijstje Aangekomen op kantoor, maar nog niet de moed om effectief aan de werkdag te beginnen? Start dan met het opstellen van een takenlijstje. Op die manier krijg je meer overzicht en structuur: je weet precies wat je vandaag moet doen, en door af en toe een klusje of opdracht af te vinken, heb je ook weer het gevoel dat je productief bezig bent. En dat motiveert. Extra tip: probeer zo weinig mogelijk vergaderingen te plannen. Als je te weinig geslapen hebt, is de kans groot dat je minder alert bent. Je hebt minder oog voor nonverbale communicatie, en je aandacht is snel afgeleid. Een belangrijke meeting zet je dus beter wat later op de week.

3. Maak een wandeling Daglicht is essentieel voor ons lichaam om op te staan. Nu de dagen nog redelijk kort zijn, is de kans klein dat je 's ochtends al van het zonlicht kan genieten, maar overdag een frisse neus halen zorgt er voor dat je terug een beetje energie krijgt. Zonlicht zorgt er namelijk voor dat de productie van melatonine (een slaapverwekkend hormoon) geremd wordt, waardoor je je meteen wakkerder voelt. En dat beetje beweging is natuurlijk ook meer dan welkom.

4. Drink niet te veel koffie Je bent aangekleed geraakt, en zit eindelijk achter je bureau. Proficiat, je mag jezelf gerust belonen met een kopje koffie. Maar maak het niet te bont, want te veel cafeïne is niet alleen slecht voor je, het zorgt er ook voor dat de kans groter is dat je vanavond slecht slaapt. En dat willen we nu net niet. Hetzelfde geldt trouwens voor andere drankjes die cafeïne bevatten, zoals thee en frisdrank.