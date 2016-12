Daarom werkt helft Belgen net wél graag tijdens de kerstvakantie

Door: TVM

De helft van de Belgische werknemers vindt werken tijdens de kerstvakantie prettiger dan tijdens de rest van het jaar. Dat heeft onder meer te maken met de gezellige kerstsfeer die heerst op de werkvloer. Wel zeggen evenveel Belgen ook dat ze méér stress hebben tijdens de feestperiode, zowel op het werk als privé.

Gezelligheid troef in december: kerstbomen, extra verlichting en kerstdecoratie sieren de kantoren, er is amper file op de baan, treinen zijn maar halfvol en op kantoor is het ook al lekker rustig. De helft van de Belgische werknemers werkt dan ook zonder problemen door tijdens de feestperiode. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van Tempo-Team bij 1.000 werknemers.



Al ervaren 1 op de 4 werknemers de eindejaarsperiode ook als extra druk. Nederlandstalige werknemers hebben dit opvallend meer (30%) dan Franstalige (20%). Naast de drukte op het werk vinden bijna 1 op 4 ondervraagden het ook extra druk in hun privéleven. Vooral de vele verplichtingen, kerstinkopen en voorbereidingen voor de feesten worden genoemd als reden. Het valt op dat de drukte zowel op het werk als privé voor werknemers in kleine bedrijven (1 op 3) zwaarder doorweegt dat voor deze in grote bedrijven (1 op 5).



"Drukte op de werkvloer is duidelijk niet de enige oorzaak van kerststress. Mensen hollen buiten de werkuren van hot naar her om de laatste kerstinkopen te doen en alle eindejaarsdiners bij te wonen. Het verrast dus niet dat heel wat werknemers al moe zijn nog voor aanvang van de feesten," aldus Valérie Denis, verantwoordelijke CSR bij Tempo-Team.



Extra mankracht tekort

Ruim 1 op 10 werknemers geeft aan dat er extra personeel nodig is om de kerstdrukte op de werkvloer beter de baas te kunnen. Evenveel ondervraagden klagen ook dat ze veel overuren moeten kloppen. Gelukkig zijn er enkele tips volgens Valérie waarmee je rekening kunt houden om stress tijdens de feestperiode in het gareel te houden:



- Vraag op tijd aan je werkgever naar de geplande personeelsbezetting op het einde van het jaar en stem vakantieperiodes goed af met je collega's. Een goede voorbereiding is het halve werk.



- Dit geldt ook privé: plan tijdig kerstaankopen om lange wachttijden aan de kassa's en drukke winkelcentra te vermijden.



- Durf af en toe 'nee' te zeggen: we willen soms zo aan alle verwachtingen voldoen dat we onszelf af en toe uit het oog verliezen en vergeten wat écht belangrijk is.