Een chronische ziekte? Jasmien laat zich niet doen: "Mijn juwelen zijn een groot succes"

Jasmien Witvrouwen. © Happy Pills.

#girlboss reeks Zelfstandige worden in België is duur en de combinatie met een gezin en een sociaal leven is lastig. En hoewel het een vreselijk stereotype is, beslissen vooral vrouwen daardoor om het niet te doen (de verhouding is nog steeds maar 60-40). Toch zijn er steeds meer jonge vrouwen die wél een eigen bedrijf opstarten. Elke week spreken wij met zo'n straffe madam die de sprong aandurfde. Vandaag is Jasmien Witvrouwen (27) aan het woord, die amper een maand geleden haar eigen juwelenlabel Happy Pills lanceerde na een moeilijke ziekteperiode.

Tijdens haar studie aan het conservatorium, ontdekte Jasmien dat ze enorm geboeid was door juwelen en dus besloot ze er in avondschool een opleiding tot goudsmid bij te nemen. Na haar studies opende ze een eigen juwelenzaak in Grobbendonk, waarin ze ontwerpen van Belgische ontwerpers verkocht. Hoewel ze financieel maar net uit de kosten kwam, bleef ze hard doorwerken, want van haar dromen opgeven was geen sprake. Tot twee jaar geleden de ziekte van Crohn (een chronische darmontsteking) bij haar werd vastgesteld na een eerste zware aanval. Eerst bleef ze maar gaan en gaan tot het op een gegeven moment niet meer ging. Luisteren naar lichaam "Op den duur kon ik niet meer slapen en eten, ik moést wel naar mijn lichaam luisteren. Omdat je als zelfstandige niet kunt weggevallen, wat gebeurt als ik een aanval krijg, ben ik een jaar geleden gestopt met de winkel. Uiteraard deed dat pijn, en om die periode door te komen, maakte ik elke dag een paar oorbellen met humoristische toets. Mijn eigen "happy pills". Omdat iedereen in mijn omgeving er zo enthousiast over was, kwam ik op het idee om ze te gaan verkopen. Daar ben ik een maand geleden uiteindelijk echt mee begonnen. Daarnaast werk ik ook drie dagen per week als boekhouder, zodat de stress van het voltijds zelfstandige zijn wegvalt. Als ik nu even uitval, zijn de gevolgen minder drastisch, en dat is een hele opluchting." verteld Jasmien. Voorzorgen Momenteel worden haar Happy Pills al verkocht in een aantal conceptstores en Jasmien heeft ook een eigen pop-upshop. "De verkoop gaat hard en snel, en daar ben ik eerlijk gezegd wel wat van verschoten. Angst boezemt me de drukte niet in, want ik heb genoeg voorzorgen genomen om ervoor te zorgen dat het allemaal kan blijven lopen, ook als ik zelf wegval. Zo heb ik de productie uit handen gegeven aan een Belgisch atelier. Op deze manier komen de verkooppunten nooit zonder stock te zitten. Door mijn ziekte moet ik heel hard in het hier en nu leven, grootse toekomstplannen maak ik niet meer want die kunnen alleen maar teleurstellingen opleveren. Maar tot nu toe gaat het allemaal heel erg goed, en goed is genoeg voor mij voorlopig." De tekst gaat verder onder de foto.

Over Happy Pills Momenteel zijn er 12 ‘Happy Pills’ – oorbellen, ringen en pins – te koop, in de zomer komen er 5 nieuwe ontwerpen bij. De juwelen zijn draagbaar, maar bevatten allemaal een humoristische toets. Zo is er bijvoorbeeld een paar oorbellen met “Kiss my ass” in gegraveerd, als stiekeme boodschap aan pakweg je ploertige overste. Daarnaast is alles made in Belgium. Op de webshop kun je alle ontwerpen bekijken en shoppen of je eigen ‘happy pill’ op maat maken. Tegen februari lanceert Jasmien een nieuwe collectie voor “Mama's to-be”, met een “Find out box”- voor het geslacht van de baby én juwelen om de komst van hun kleintje te vieren.

Zo ziet een typische dag eruit

“Als ik niet de boekhouding doe voor het andere bedrijf, sta ik meestal op rond een uur of acht, waarna ik in bed ontbijt. Ik blijf meestal nogal lang in bed liggen (lacht), want ik beantwoord van daaruit ook mijn mails, ik check de social media en ik begin met ideeën uit te schrijven. Daarna begin ik te tekenen of ik zoek naar materialen voor ontwerpen die eerder al in mij zijn opgekomen. En dat kan doorgaan tot heel diep in de nacht. Ondertussen beheer ik ook de webshop, doe ik de administratie en boekhouding, al is daar momenteel weinig tijd voor nu ik ook 2 dagen per week in de pop-upwinkel sta naast mijn vaste baan en werk aan een nieuw project.”

Veel meer vrijheid

"Ik werk voornamelijk met goud en zilver, dus daar heb ik wel wat geld in moeten investeren. Ook een website laten bouwen kost geld. Ik heb dan ook bewust gekozen om alles zeer professioneel aan te pakken, met professionele shoots, en een goede online shop. Door mijn ervaring met mijn eigen zaak, neem ik nu wel veel minder financiële risico's. Na vijf jaar keihard werken kon ik er nog niet van leven, dat weegt zwaar door na een tijdje. Ook daarom doe ik het nu als zelfstandige in bijberoep. Ik bepaal echt mijn eigen koers nu, er is veel meer vrijheid omdat het niet mijn enige bron van inkomsten is. Natuurlijk hoop ik er ooit van te kunnen leven, maar ik blijf realistisch en ga mezelf geen onhaalbare doelen meer opleggen," zegt Jasmien.



Succestip voor andere starters

"Blijf vooral trouw aan je eigen stijl, omdat er al zoveel is. Mensen zoeken tegenwoordig meer en meer eigenheid, dus speel daar op in. Ik raad iedereen dan ook aan om als zelfstandige in bijberoep te beginnen. Zo kun je echt je eigen ding doen, zonder dat je al te veel rekening hoeft te houden met het financiële aspect. Op die manier kunnen mensen je authentieke zelf leren kennen, en ik denk dat dat alleen maar loont naar de toekomst toe."



Meer info: www.jasmienwitvrouwen.com