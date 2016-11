"Het is een torenhoog cliché, maar als ik 's avonds nog doorwerk, voelt dat écht niet aan als werk"

Ulrike De Maseneire hier links op de foto, naast een campagnebeeld van Six Edges. © Jef Claes .

#girlboss reeks Zelfstandige worden in België is duur en de combinatie met een gezin en een sociaal leven is lastig. En hoewel het een vreselijk stereotype is, beslissen vooral vrouwen daardoor om het niet te doen (de verhouding is nog steeds maar 60-40). Toch zijn er steeds meer jonge vrouwen die wél een eigen bedrijf opstarten. Elke week spreken wij met zo'n straffe madam die de sprong aandurfde. Vandaag is Ulrike De Maseneire (28), van het mannenmodelabel Six Edges aan het woord.

Six Edges is een Belgisch mannenmerk voor young urban creatives die opteren voor een casual, maar toch luxueuze look die bij hun drukke levensstijl past. Six Edges draait om dagelijks comfort in heruitgevonden tijdloze klassiekers. © Jef Claes. Ulrike is niet zo iemand die er altijd al van droomde om te werken in de modewereld. Toen ze 18 was, ging ze communicatie en vervolgens bedrijfseconomie studeren aan de universiteit van Gent, net omdat die richtingen redelijk algemeen zijn. Pas toen ze tijdens een stage bij een kledingzaak mee de kleren mocht inkopen, kreeg ze de smaak te pakken. Ze besloot zich te gaan specialiseren en trok naar Milaan om daar fashion management te studeren. Na haar studie begon ze onder de Italiaanse zon te werken voor het bekende maatpakkenmerk Brioni. Dat deed ze anderhalf jaar, waarna ze terugkeerde naar België en haar eigen merk Six Edges opstartte.



Verstand op nul

"De laatste maanden in Milaan, speelde ik meer en meer met het idee om mijn eigen merk op te richten. Na mijn uren maakte ik een plan op, maar het was aanvankelijk niet de bedoeling om dat ook echt uit te voeren. Ik dacht overal veel te veel over na, en vond het risico te groot. Het waren uiteindelijk mijn vrienden en familie (waaronder veel zelfstandigen) die mij overtuigden om gewoon mijn verstand even op nul te zetten en het te doen. Ik verhuisde weer terug naar België omdat dat organisatorisch makkelijker is, vroeg aan mijn goede vriendin en modeontwerpster Sarah Dereu of ze samen met mij een nieuw project wou starten en begon aan mijn nieuw avontuur," vertelt Ulrike.



"Waar ben ik in godsnaam aan begonnen"

In de modesector werk je altijd aan de collectie voor 2 seizoenen later. Het duurt dus minstens een halfjaar voor je ook daadwerkelijk iets kunt verkopen en dus geld kunt verdienen. "Die eerste periode was lang. Ik zat te werken in een soort van cocon, kreeg amper feedback en moest behoorlijk wat geld investeren om de collectie te kunnen bekostigen, ook al wist ik niet eens of de mensen die wel zouden kopen. Uiteraard is dat het risico van het vak en dat wist ik ook op voorhand. En toch heb ik vaak gedacht "Waar ben ik in godsnaam aan begonnen?". Momenteel gaat de opbrengst van de verkoop nog volledig naar nieuwe collecties. Natuurlijk keer ik mezelf wel een klein loon uit, ook omdat je de situatie van het bedrijf zo realistisch mogelijk moet maken en zorgen dat het bedrijf "gezond" is. Ik verwacht dat dit nog zo'n vier seizoenen zo gaat zijn. En dan - als het allemaal goed gaat - is de vraag of ik wil uitbreiden. Want ik droom ervan om een groot, jong en dynamisch team te leiden en ook dat vraagt investeringen."



