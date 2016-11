"Zelfstandige zijn in België is belachelijk duur, alsof ze mensen willen demotiveren"

Eline Verbeke. © .

#girlboss reeks Hoewel zelfstandige worden vaak een mannenzaak is (de verhouding is nog steeds maar 60-40), zijn er toch steeds meer vrouwen die een eigen bedrijf opstarten. Elke week spreken wij met een vrouw die de sprong aandurfde. Vandaag is de Gentse Eline Verbeke (25) van de webshop Fabrikk aan het woord.

Een dikke vijf jaar geleden begon Eline haar eigen modeblog onhighheels.be, omdat ze iets wou doen met haar passie voor mode. Rond die periode volgde ze ook een opleiding visual merchandising, wat haar een droomjob opleverde op het hoofdkantoor van American Outfitters. Toch bleef ze dromen van een eigen winkel met alleen maar mooie spullen in haar stijl. Uiteindelijk begon ze iets meer dan een jaar geleden Fabrikk, een webshop waarop ze kleren, accessoires en decoratie verkoopt. Parttime in retail "Eerst was het plan om mijn fulltime job te combineren met de webshop, maar dat bleek al snel niet haalbaar. Dus heb ik in augustus 2015 de moeilijke beslissing genomen om te stoppen bij American Outfitters. Niet om fulltime aan Fabrikk te werken helaas, want daar heb ik het geld niet voor. Ik combineer nu een parttime job in de retail, zodat ik toch een vast inkomen heb, en daarnaast heb ik nog tijd genoeg om mij bezig te houden met de webshop als zelfstandige in bijberoep. Al is tijd genoeg relatief, want dat ik het druk heb is een understatement", lacht Eline. Budgetvriendelijk Om de webshop te kunnen beginnen, ging Eline een kleine lening aan en ze gebruikte er ook haar spaargeld voor. "In vergelijking met een fysieke winkel is een webshop relatief budgetvriendelijk, maar alsnog moet je natuurlijk een stock aankopen en dat blijft een groot bedrag. Door de ervaring met mijn blog, kon ik de site zelf vormgeven en bouwen dus daar moest ik al geen geld aan uitgeven. Maar het is financieel niet makkelijk om van te leven, vandaar ook de parttime job. Ik geef mezelf zo'n drie à vier jaar, dan wil ik er mijn hoofdjob van kunnen maken." Het artikel gaat verder onder de foto.

Zo ziet een typische dag eruit

“Mijn leven is énorm hectisch eigenlijk. Elke week werk ik op andere dagen in de winkel, dus het is heel erg belangrijk dat ik alles goed plan. Mijn agenda is dan ook mijn beste vriend. Het eerste dat ik ’s ochtends doe, is kijken of er bestellingen zijn. Zoja, dan maak ik die gereed en breng ik ze naar mijn mémé (lacht). Die is altijd thuis, dus dat is handig als ze de pakjes komen ophalen en zij vindt dat alleen maar leuk. Verder hangt het er echt vanaf. Soms maak ik foto’s voor op de shop of binnenkort organiseer ik een stockverkoop bijvoorbeeld, dus dan regel ik daar dingen voor. Het is heel afwisselend.”

Sociale bijdragen en andere belastingen

Onder zowat alle artikels in deze #girlboss reeks, reageerden mensen furieus over hoe schandalig duur het is in België om zelfstandige te zijn, en dat kan ook Eline beamen. "Het is niet normaal hoeveel ik moet neertellen voor sociale bijdragen en andere belastingen, het is alsof ze mensen willen demotiveren om zelfstandige te worden. In Nederland moet je bijvoorbeeld een stuk minder afgeven en dat is ook merkbaar. Er zijn beduidend meer initiatieven als Fabrikk, en die geraken ook sneller van de grond omdat je veel meer van de winst kan herinvesteren in je bedrijf in plaats van af te geven," vertelt Eline.



Geen grote verantwoordelijkheden

Hoewel Eline nog niet kan leven van de inkomsten van Fabrikk, zou ze er wel fulltime aan kunnen werken en dat doet ze ook bijna. "Zodra ik thuis kom van mijn werk 's avonds, begin ik te werken aan de webshop. Daar moet ik regelmatig afspraken met vrienden voor afzeggen en natuurlijk is dat niet simpel. Ik ben 25 en wil ook nog graag genieten van mijn jeugd. Maar anderzijds heb ik ook het gevoel dat ik het nu wel moét doen. Ik heb nog geen grote andere verantwoordelijkheden, ik kan mij er echt volledig op focussen. En ik doe dat uiteraard ook met heel veel plezier, anders zou ik er niet aan begonnen zijn."



Dromen en succestips

Het is Eline haar grote droom om voor haar dertigste ook een fysieke winkel te openen in Gent. "Door Fabrikk kan ik goed zien of mijn concept, mijn smaak werkt of niet, zonder dat ik met (nog) grotere kosten als huur zit. Eigenlijk is het een ideale test. Al zou ik niemand aan raden om het zonder iets van spaargeld te doen, dan lijkt het mij simpelweg onhaalbaar, of je nu een webshop of fysieke winkel begint. Verder denk ik dat het ook belangrijk is dat je het tijd geeft. Het is absoluut frustrerend soms dat het niet allemaal meteen werkt, maar ik heb met genoeg andere zelfstandigen gesproken, om te weten dat dat heel normaal is."



www.fabrikk.be