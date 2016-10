Model Sarah Marivoet: "Toen mijn broer vader werd, was ik niet eens in het land"

© kos.

#Girlboss reeks Onze girlbossreeks, waarin we jonge, ondernemende vrouwen in de kijker zetten, is terug na de zomereditie van de afgelopen twee maanden. Elke week spreken we opnieuw met een inspirerende vrouw die bewijst dat zelfstandig worden lang niet enkel meer een mannenzaak is. Vandaag geven we het woord aan het Antwerpse topmodel Sarah Marivoet, die daarnaast ook haar eigen gym uit de rond stampte en ook nog eens voltijds mama is.

Van lerares naar model Het zelfstandigenbestaan is voor Sarah een vast gegeven. Ze heeft immers nooit iets anders geweten. "Behalve vakantiewerk heb ik nooit echt een andere job gedaan," grapt ze. Nadat ze haar eerste jaar regentaat aan de hogeschool afrondde, wist ze het zeker: "Lesgeven was niets voor mij. Ik was geslaagd, maar het zat niet in mijn bloed. In mijn klas zat een meisje dat modellenwerk deed voor Dominique Models. Zij stelde voor om eens mee een kijkje te gaan nemen en zo is de bal aan het rollen gegaan."



Haar studie gaf ze op, en ze werd meteen fulltime model. Al weet ze dat zoiets eerder uitzonderlijk is. "Niet enkel de looks zijn belangrijk," zet ze het grootste misverstand rond het modellenbestaan recht. "Ook je karakter en professionaliteit zijn belangrijk, net als een flinke dosis geluk. Ik heb de juiste mensen leren kennen op het juiste moment." Lees ook Ellen Kegels lanceert Fair Food en kookboek

Niet altijd rozengeur en maneschijn © kos. Financiële moeilijkheden heeft ze nooit gehad, vertelt ze. "Ik woonde ook nog thuis natuurlijk, áls ik al in het land was. Alles is heel snel gegaan, dus mijn ouders hebben me nooit op weg moeten helpen. Tenzij emotioneel. Als je als jonkie helemaal alleen in het buitenland zit, dan kan het ongelooflijk deugd doen om eens naar huis te bellen en je hart te luchten. Zo'n nuchtere Vlaamse babbel of een potje wenen aan de telefoon is voor mij cruciaal geweest om dit vol te houden. Het is echt niet altijd rozengeur en maneschijn."



Vooral haar sociale leven heeft te lijden gehad onder haar drukke agenda, weet Sarah. "Afspraakjes met vrienden en vriendinnen vielen vaak in het water, en dat wordt je niet altijd in dank afgenomen. Verjaardagen missen, trouwfeesten, zelfs de geboorte van mijn neefje. Ik zat toen op de toiletten van de luchthaven in Londen toen mijn broer belde dat hij papa was geworden. Op zo'n moment ben je natuurlijk veel liever thuis bij je familie."

Een eigen fitness



Als ik thuis ben en in de zaak werk of een shoot in België heb sta ik op om half 7 om mezelf en mijn gezin klaar te maken voor de dag.



Soms slaap ik echter op hotel in Parijs of een andere stad, en dat voelt wel een beetje dubbel: langs de ene kant mis ik mijn dochter ongelooflijk hard, maar ik kan ook wel genieten van het alleen zijn. Dan neem ik een uitgebreide douche - thuis komt dat er namelijk niet van- en kan ik rustig naar de wc te gaan zonder dat Lucie 'piep' wil komen spelen met de wc-deur, filmpje kijken... Zalig!



Al hou ik natuurlijk ook van de drukte thuis, het is niet altijd even evident, maar ik zou het voor geen geld van de wereld willen ruilen. © BodyPulse. Dat een modellencarrière niet eeuwig blijft duren, weet Sarah ook. "Hoe ouder je wordt, hoe meer je begint na te denken over je toekomst. Zeker als je kindjes wil. Ik ben ook niet het type dat tijdens haar zwangerschap 9 maanden kan zitten niksen, en dus begon het idee te rijpen om een eigen zaak te starten. Toen ik zo'n vier jaar geleden in Hamburg was voor een shoot, was mijn hotel vlak naast een EMS (electro muscle stimulation) studio, en ik was meteen nieuwsgierig. Meteen na die eerste training was ik verkocht en wist ik het zeker: dit concept wou ik ook in België introduceren. Fit zijn in 20 minuten, wie wil dat nu niet? (lacht)"



Omdat ze al 11 jaar als model de kost verdiende, viel ook de financiële kater best wel mee. "Ik ben niet het type dat haar centen door de ramen gooit. Ik had een mooi spaarboekje opzij gezet met het oog om dat ooit te investeren in iets nieuws. Dat werd dus BodyPulse. Momenteel combineer ik de gym met mijn modellenwerk. Ik merk ook dat ik die afwisseling nodig heb. Dat houdt het interessant."