Deze gast heeft het meest geniale cv

Wie niet sterk is, moet slim zijn. Zeker als je solliciteert in een enorm competitieve sector zoals de marketingwereld. CV's belanden gewoon op een stapel en je mag al blij zijn dat je een afwijzing toegestuurd krijgt, laat staan een uitnodiging voor een sollicitatie. Maar Lukas Yla weet dat probleem handig te omzeilen.

© Lukas Yla.

Lukas, afkomstig uit Vilnius (Litouwen), verhuisde niet zo lang geleden naar San Francisco, in de hoop een job te scoren bij een technologie- of marketingbedrijf. "Het voelde als het juiste moment om mezelf uit te dagen", verklaart hij. Hij besefte echter algauw dat het niet zo gemakkelijk zou zijn. "Hoe kan ik een job krijgen in een stad waar de competitie een stuk harder is, waar ik niemand ken, zonder enige werkervaring in de VS?"



Simpel: zorg ervoor dat jouw CV harder opvalt dan die van de anderen. En dus ontwikkelde Lukas een marketingcampagne voor zichzelf. Hij verkleedt zich als koerier en doet alsof hij een doos donuts aflevert. Wie de doos openmaakt - en wie maakt er nu geen doos donuts open - krijgt echter aan de binnenkant het CV te zien. "De meeste CV's eindigen in de vuilbak. Die van mij eindigt in je buik", staat er te lezen. Daaronder legt Lukas uit wie hij precies is en wat hij hoopt te bereiken, samen met een verkorte link naar zijn echte CV online.



Een geniale aanpak die ook blijkt te werken. "Ik heb al zo'n 40 dozen afgeleverd, met 10 sollicitatiegesprekken als resultaat. Ik ben nog met een paar van die bedrijven in gesprek."