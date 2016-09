"Kinderen krijgen als zelfstandige baart mij zorgen, dat wel"

Anouk Taeymans in een sweater van #BitchPlease. © #BitchPlease.

#girlboss reeks Hoewel zelfstandige worden vaak een mannenzaak is (de verhouding is nog steeds maar 60-40), zijn er toch steeds meer vrouwen die een eigen bedrijf opstarten. Elke week spreken wij met een vrouw die de sprong aandurfde. Want zij inspireren! Vandaag is Anouk Taeymans aan de beurt, die met haar #BitchPlease sweaters de harten van menig BV wist te veroveren, maar daarnaast ook designexperte is voor verschillende programma's op VIER en MyShelf - de design wandplank die overal past - uitvond.

De MyShelf wandplank. © MyShelf.

Na haar studie burgerlijk-ingenieur-architect trok Anouk naar Noorwegen, waar ze aan de slag ging als architecte. Na vier jaar had ze echter het gevoel dat ze er niet creatief genoeg kon zijn als architect en besloot ze terug te keren naar haar thuisstad Antwerpen. "In Noorwegen was ik geïnspireerd geraakt en had ik grootste plannen ontwikkeld. Terug in België begon ik meteen aan MyShelf te werken, een design wandplank die overal past en die je makkelijk kan meenemen en aanpassen als je verhuist. Om die periode zonder inkomsten te overbruggen, werkte ik parttime bij een architectenbureau. Met dat loon kwam ik net uit de kosten die ik heb moeten maken voor MyShelf", vertelt Anouk.



BV's zijn fan

"Omdat ik enorm lang moest wachten op de prototypes van de wandplank, ben ik eigenlijk uit verveling samen met mijn huisgenoot Sigie Jacobs begonnen met het ironische sweatermerk #BitchPlease. Sigie doet altijd van die hilarische uitspraken als "Drama is not a crime" en "Sorry not sorry", dus zo kwamen we op het idee om die op sweaters te laten drukken. Al snel toonden BV's als Joy Anna Thielemans en Slongs Dievanongs zich fan en zo ging de bal aan het rollen. Plots werden we in de media omschreven als een modelabel (hilariteit), maar dat zorgde er wel voor dat onze eerste collectie meteen uitverkocht was en we konden investeren in nieuwe sweaters. Momenteel liggen de truien in een tiental winkels en openen we regelmatig een pop-upwinkel."



"Mijn omzet ligt zelfs hoger dan wat ik in Noorwegen verdiende"

Anouk ging van een goedbetaalde job als architect in het land waar de lonen voor architecten het hoogst ter wereld liggen, naar een statuut als zelfstandige in België. En toch heeft ze nooit een lening bij de bank moeten aangaan. "Ik heb zelfs geen geld van mijn spaarrekening moeten gebruiken, wat ik trouwens ook echt niet wilde doen. Drie maanden voor MyShelf echt verkocht kon worden, ben ik gestopt met werken bij het architectenbureau. Toen was er wel even paniek omdat er geen geld binnenkwam, maar net op tijd werd ik gecontacteerd door VIER. Ze wilden mij graag als designexperte voor programma's als 'Baksteen in de Maag' en 'Ons Eerste Huis' (met Bartel Van Riet). Dat zorgde in die maanden voor genoeg financiële stabiliteit. Eigenlijk heeft de tv mij gered (lacht). Nu loopt het allemaal heel goed. De omzet ligt zelfs hoger dan wat ik in Noorwegen verdiende, ik mag dus absoluut niet klagen", zegt Anouk.



