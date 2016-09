Waarom bijna alle vrouwelijke CEO's blond zijn

© thinkstock.

Van Hilary Clinton tot Marissa Mayer: er zijn maar weinig vrouwen aan de top. Maar wat wél opvalt is dat ze bijna allemaal blond zijn. En dat is geen toeval. Blonde vrouwen maken maar liefst dubbel zoveel kans om een belangrijke job uit te oefenen dan andere dames, dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van British Columbia.

Slechts 5 procent van de Amerikanen is blond. En toch loopt 35 procent van de vrouwelijke senators en 48 procent van de vrouwelijke CEO's met een blonde coupe rond. En ook belangrijke posities aan de universiteit worden doorgaans door blonde vrouwen bekleed. Toeval? Allerminst.



Blanke jeugdigheid

Volgens Jennifer Berdahl en Natalya Alonso, die vorige maand hun bevindingen presenteerden, zou die blonde revolutie deels te verklaren zijn door vooroordelen op basis van afkomst en leeftijd. Blonde haren zien we namelijk vooral bij blanke mensen, en laten blanken nu net nog steeds het merendeel van de topposities in de zakenwereld en politiek handen hebben. Ook zijn jongeren vaker blond dan ouderen, wat betekent dat de haarkleur symbool staat voor jeugd en kracht. Het is dan ook niet zo heel verwonderlijk dat er heel wat blondjes aan de top staan. Opmerkelijk: de trend zet zich niet door naar mannen, daar zijn blonde zakenmannen net in de minderheid.