Meer loon doet niet harder werken, maar dit wel

Werknemers die meer loon krijgen, zijn daarom niet geneigd en gemotiveerd om harder te werken. Volgens onderzoeker Dan Ariely, die het boek 'Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivation' schreef, zijn complimenten van de werkgever en ... pizza veel effectiever om mensen harder te doen werken.

Voor het onderzoek van Ariely, kregen een deel werknemers van een Israëlische fabriek een mailtje. In één mail werd extra loon beloofd als ze al hun werk zouden afkrijgen die dag. In een andere pizza en in een ander een zeldzaam compliment van hun baas. Een kwart van de werknemers kreeg geen mailtje. Hij koos voor een fabriek, omdat je daar makkelijker kunt natrekken hoeveel werk iemand heeft verzet op een dag.



Pizza is de winnaar van dienst

Na de eerste dag bleek pizza de winnaar van dienst te zijn. Mensen die na hun werk beloond werden met de Italiaanse lekkernij, werkten maar liefst 6,7 procent harder. Zij die beloond werden met een compliment werkten 6,6 procent harder in vergelijking met de groep werknemers die geen mailtje hadden gekregen. Wie extra loon kreeg, werkte slechts 4,9 procent harder.



Conclusie na een week

Het experiment werd een week lang dagelijks herhaald. Na het einde van de week bleek dat de fabriekwerkers die extra geld beloofd werd, maar liefst 6,5 procent minder productief waren dan de groep zonder mailtje. Een compliment bleek uiteindelijk de beste motivatie te zijn, met pizza op een verdienstelijke tweede plaats.



Een onverwachte bonus werkt wel

Een eerder onderzoek van The Harvard Business School bij 266 personen bevestigde trouwens al eerder dat werknemers die een hoger loon krijgen, niet geneigd zijn zich extra in te spannen. Een onverwachte bonus omdat je goed werk aflevert (indirect dus een compliment) had daarentegen wél effect.