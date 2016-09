Deze technologische bedrijven bieden stages aan mama's

© thinkstock.

Er zijn nog steeds te weinig vrouwen actief in de technologische wereld. Van beurzen voor meisjes en langer ouderschapsverlof voor kersverse mama's: er wordt duchtig geïnvesteerd in een vrouwvriendelijker beleid. En daar komt nu een nieuwe optie bij: het returnship. Zo zouden vrouwen van iets oudere leeftijd makkelijker de overstap kunnen maken van het familieleven naar de bedrijfswereld.

Dinsdag raakte bekend dat zes grote spelers in San Francisco 18 weken durende stages zullen aanbieden aan ervaren professionals, die er omwille van familiale redenen even tussenuit geweest zijn.



Returnship

Hoewel het programma openstaat voor mannen die minstens 2 jaren out geweest zijn, is het vooral gericht op vrouwen. Zo willen ze de uitstroom van vrouwen beperken "Als je meer vrouwen wil op een senior niveau, is dit de ideale manier om dat efficiënt te verwezenlijken," aldus Tami Forman, vertegenwoordiger van de nonprofit organisatie Path Forward die het nieuws bekendmaakte.



Dit initiatief is trouwens niet het eerste in zijn soort. Eerder waren er al andere grote technologische bedrijven, waaronder IBM, die stages aanboden aan vrouwen die voor een langere periode afwezig waren. Deze trainingen maken onderdeel uit van een een programma van Society for Women Engineers en iReLaunch, en werd het returnship gedoopt.