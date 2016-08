Modeblogster Emma: "Het is een fabeltje dat je zomaar rijk wordt van bloggen, je moet er hard voor werken"

Emma Gelaude aan het werk. © Sofie De Pauw.

#girlboss reeks Onze girlbossreeks, waarin we jonge, ondernemende vrouwen in de kijker zetten, is terug na de zomereditie van de afgelopen twee maanden. Elke week spreken we opnieuw met een inspirerende vrouw die bewijst dat zelfstandig worden lang niet enkel meer een mannenzaak is. Vandaag is Emma Gelaude (32) aan de beurt. Zij was de allereerste modeblogger van België, werkt als styliste, model, en organiseert producties voor merken.

Emma Gelaude. © MAC Cosmetics. Nu, tien jaar later, is de blog nog een succes en kan ik er samen met de inkomsten van #teamEMMA en EMMA Personal Styling - best oké van leven. Op haar veertiende werd de Gentse Emma Gelaude op straat ontdekt als model. Na schooltijd poseerde ze voor tal van Belgische bladen, om op haar 18de te verhuizen naar modestad Milaan. Zelf omschrijft ze die periode als een "leuke manier om dagelijks met mode bezig te zijn en geld te verdienen", maar haar droomjob was het niet. Al van toen ze kind was, wist Emma dat ze zelf iets wou opstarten, haar eigen ding doen. Eerst combineerde ze haar modellenwerk met een studie psychologie, maar na twee jaar besloot ze haar dromen om te zetten in realiteit en zelf iets te ondernemen. Ze richtte enerzijds #teamEMMA op, een business gericht naar merken en grote winkelpunten gespecialiseerd in de styling en productie van modecampagnes en -events. Daarnaast begon ze ook een personal styling service én lanceerde ze als allereerste Belgische een modeblog.



"Zonder doordacht plan en een kritisch team naast je, werkt het niet"

"Als ik het zo vertel, klinkt het bijna alsof ik halsoverkop zelfstandige ben geworden, maar dat is niet het geval. Negen maanden lang heb ik mijn ideëen laten rijpen en mijn businessplan gefinetuned. Ik heb me op alle vlakken laten begeleiden, heb veel bijgestudeerd en vooral goed geluisterd naar wat experts me zeiden. Veel gesprekken met onder andere mijn moeder, die me als docente marketing vaak coachte, waren hard en ontnuchterend. Zeker als je jong en enthousiast bent en je bol staat van de ideëen, wil je soms de realiteit niet inzien. Mensen die je een brede kijk gunnen en je met je beide voeten op de grond houden, zijn dan ook heel belangrijk. En die personen zijn er ook om je te ondersteunen als het minder gaat, want met tegenslagen krijg je als ondernemer sowieso te maken. Grote en kleine", vertelt Emma.



Kan je rijk worden van bloggen?

Net als vele andere vrouwen ook al vertelden in de reeks, was het voor Emma financieel niet makkelijk in het begin. "Het is normaal dat opdrachten niet zomaar binnenlopen vanaf dag één. Je moet referenties hebben en credibiliteit opbouwen, en omdat ik geen geld had om reclame te maken voor mijn business, begon ik in 2007 een blog als een soort van portfolio en als een manier om aan potentiële klanten te laten zien wat ik in mijn mars had. Dat werkte, en elk jaar kreeg ik meer en meer opdrachten. En ook de blog kreeg meer lezers. Tegen 2009 had de site al een miljoen hits gehad. Maar pas na vier jaar, zo tegen 2011, merkte ik dat merken geïnteresseerd werden in adverteren op blogs. Nu, tien jaar later, is de blog nog steeds een succes en kan ik er samen met de inkomsten van #teamEMMA en EMMA Personal Styling - best oké van leven. Maar het is een illusie dat je als blogger zonder veel te doen rijk kunt worden. Het is vooral keihard werken, en voor dat werk word je net als iedereen anders eerlijk vergoed." Emma aan het werk voor make-upmerk MUD. © Emma Gelaude.