Door: redactie

14/09/17 - 13u49

David Bowie is op 10 januari 2016 overleden aan kanker. © epa.

video De legendarische zanger David Bowie is te zien in de nieuwe reeks van Twin Peaks. In 1992 speelde Bowie al een rol in de Twin Peaks-film. Net voor hij stierf gaf hij toestemming aan regisseur David Lynch om zijn personage opnieuw boven te halen in de nieuwe serie.