Twee zeldzame albums van David Bowie worden uitgebracht op Record Store Day

Op de tiende editie van Record Store Day, op 22 april, zullen twee albums van de vorig jaar overleden Britse popster David Bowie worden uitgebracht. Dat heeft het platenlabel Parlophone vandaag meegedeeld. De platen zullen slechts in beperkte oplage beschikbaar zijn.

Het eerste album - 'Cracked Actor' - bevat drie vinylplaten. Het is een nooit eerder uitgebrachte registratie van een concert dat Bowie in 1974 in Los Angeles hield, met onder meer het soulicoon Luther Vandross als achtergrondzanger.



Daarnaast wordt ook 'Bowpromo' opnieuw uitgebracht. Op die plaat - die in 1971 al eens in beperkte oplage uitkwam - zijn alternatieve opnames te horen van nummers als 'Oh! You Pretty Things', 'Queen Bitch' en 'Quicksand'. Die songs zouden later dat jaar ook op zijn studioalbum 'Hunky Dory' verschijnen.