David Bowie en Leonard Cohen postuum genomineerd voor Brit Awards

Door: redactie

15/01/17 - 05u37 Bron: Belga

De overleden Britse zanger David Bowie is genomineerd voor een Brit Award. © reuters.

De vorig jaar overleden muzikanten David Bowie en Leonard Cohen werden zaterdag genomineerd voor de Brit Awards, die binnen een maand uitgereikt worden.

De Canadese zanger Leonard Cohen in 2009. © epa.

David Bowie, die in januari vorig jaar overleed, maakt kans op twee Brit Awards. Samen met Craig David, Skepta en Michael Kiwanuka werd hij genomineerd in de categorie van beste Britse mannelijke soloartiest. Zijn laatste album "Blackstar", dat twee dagen voor zijn dood verscheen, staat op de genomineerdenlijst voor het beste Britse album.



De in november vorig jaar overleden Canadese zanger Leonard Cohen wordt op zijn beurt mogelijk bekroond tot de beste internationale mannelijke soloartiest.



De Brit Awards worden op 22 februari uitgereikt in de O2-Arena in Londen.