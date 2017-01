Aangrijpende getuigenis: "Bowie stak zijn laatste adem in opname van clip Lazarus"

Door: redactie

10/01/17 - 23u12 Bron: BBC

video In een documentaire van de BBC, die vorige zaterdag werd uitgezonden, is duidelijk geworden dat het betreurde rockicoon David Bowie bijna letterlijk zijn laatste adem heeft uitgeblazen tijdens de opname van de clip van Lazarus. Dat getuigt regisseur Johan Renck in de docu 'David Bowie - The Last Five years'. David Bowie stierf een jaar geleden aan de gevolgen van leverkanker. Twee dagen eerder was hij 69 geworden.

Lazarus - David Bowie

Look up here, I’m in heaven

I’ve got scars that can’t be seen

I’ve got drama, can’t be stolen

Everybody knows me now

Look up here, man, I’m in danger

I’ve got nothing left to lose

I’m so high it makes my brain whirl

Dropped my cell phone down below

Ain’t that just like me

By the time I got to New York I was living like a king

Then I used up all my money

I was looking for your ass

This way or no way

You know, I’ll be free

Just like that bluebird

Now ain’t that just like me

Oh I’ll be free

Just like that bluebird

Oh I’ll be free

Ain’t that just like me

In de clip zie je hoe een getormenteerde Bowie in een ziekenhuisbed ligt met een verband rond zijn hoofd. Op de plaats waar je zijn ogen zou verwachten, zitten twee knopjes. De lyrics 'Look up here, I'm in heaven' klinken een jaar na zijn overlijden nog altijd erg wrang. Ook zie je in de video hoe Bowie met veel moeite een brief probeert te schrijven, wat nu een verwijzing naar zijn testament lijkt. Ook de titel 'Lazarus' zal bewust gekozen zijn, dat is namelijk een bijbelfiguur die in het Johannesevangelie voorkomt. Lazarus was persoonlijk bevriend met Jezus. Het evangelie verhaalt dat hij door Jezus uit de dood werd opgewekt nadat hij reeds vier dagen voordien gestorven was.



Renck zei na het inblikken van de clip dat het een hele eer was om samen te werken met een genie als Bowie. "Hij is erg intuïtief, speels, mysterieus en intens. Ik wil geen clips meer maken nu ik weet dat het nooit meer zo formidabel en bevredigend zal zijn als dit."



"Later ontdekte ik dat hij tijdens de opnames te horen had gekregen dat alles voorbij was. Ze zouden zijn behandeling stopzetten. Zijn ziekte had de bovenhand gehaald."