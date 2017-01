Platenlabel viert David Bowies 70ste verjaardag met videoclip voor laatste nummer 'No Plan'

bewerkt door: Laurence Schoukens

video Op de dag dat David Bowie zeventig jaar zou geworden zijn, heeft zijn platenmaatschappij Columbia Records een videoclip online geplaatst voor een van zijn laatst opgenomen nummers, 'No Plan'.

De regisseur van de videoclip, Tom Hingston, laat verschillende televisieschermen zien waarop de songtekst van 'No Plan' verschijnt. Daarmee zou hij volgens Independent verwijzen naar een scene uit de film ''The Man Who Fell To Earth' (1976) waarin Bowie de hoofdrol speelt.



Nieuw EP

Naast de videoclip, heeft Columbia Records ook een nieuw EP uitgebracht. Daarop staan vier nummers: het al bekende 'Lazarus' en Bowies drie laatst opgenomen liedjes: 'No Plan', 'Killing a Little Time' en 'When I Met You'.



De drie nummers maken deel uit van de musical 'Lazarus', die nog tot 22 januari in Londen te zien is. De cast zong de liedjes al eens in op de soundtrack van de musical. Op het nieuw EP is de stem van Bowie te horen. De Belg Ivo van Hove heeft de musical geregisseerd.