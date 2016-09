As David Bowie uitgestrooid op festival Burning Man

Door: redactie

Een deel van de as van David Bowie is uitgestrooid op het festival Burning Man. Dat vertellen ooggetuigen aan E! News.

Een petekind van de vorig jaar overleden zanger zou hier toestemming voor hebben gekregen van Bowies weduwe Iman. "Davids petekind en hij hebben lange gesprekken gehad over Burning Man en waar het voor staat, en David vond de boodschap achter het festival heel mooi", zegt de insider.



Woestijn

Burning Man vond dit jaar van 28 augustus tot 5 september plaats in de woestijn Black Rock Desert in de Amerikaanse staat Nevada. Net als ieder jaar werd hier na afloop een tijdelijke tempel in brand gestoken.



Ceremonie

Voordat het zover was werd Bowie geëerd in de tempel met een kleine ceremonie voor ongeveer zeventig mensen. "We speelden Davids muziek tijdens de rit van onze campingplek naar de tempel en terug", vertelt de aanwezige bron.