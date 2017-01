3 manieren om je kerstlichtjes goed op te bergen

Door: ND

7/01/17 - 10u47

© thinkstock.

Dit jaar ook weer eerst een halfuur gefrustreerd aan de kerstlichtjes liggen frunniken om ze uit de knoop te krijgen? In de categorie bescheiden goede voornemens: laten we dat volgend jaar eens anders aanpakken. Met deze 3 opbergmethoden raken die lampjes niet in de knoop als je ze wegstopt.

1. Stuk karton Martha Stewart zweert bij een eenvoudige opbergmethode met een stuk karton. Neem een vierkant stuk karton en maak inkepingen aan de buitenkant, waarrond je het snoer wikkelt. Zo kan je de lampjes een jaar lang knoopvrij opbergen. Lees ook SOS kliekjes: wat kan je hoe lang bijhouden van die feestmaaltijd?

Waarom kerstlampjes altijd in elkaar verstrengeld raken Pinterest

2. Plastic zak Weinig opbergruimte? Gebruik dan een simpel plastic zakje van de supermarkt om de lampjes weg te stoppen. Trek de zak over je arm, en draai de lampjes vervolgens in draaiende bewegingen, als een spoel, rond je arm. Daarna trek je voorzichtig het zakje over de lampjes heen, waarbij je in het midden begint. Maak vervolgens de handvaten van het zakje los, en knoop de tegenovergestelde stukken handvat aan elkaar vast, in een kruis. In deze video wordt het stap voor stap uitgelegd.