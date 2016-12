Echte hipsters vieren Nieuwjaar zónder alcohol

© thinkstock.

Alcohol is zó 2016. Echte hipsters kiezen resoluut voor een water, trendy mocktail of ander alcoholvrij drankje om op het nieuwe jaar te klinken. En dat kunnen ze in Gent, waar Michael Niclaus een alcoholvrij oudejaarsfeest organiseert. Minstens even leuk, maar zonder de kater achteraf.

Wie het beu is om als enige niet-drinker steeds BOB van dienst te zijn en vervolgens de hele avond taxichauffeur speelt voor een bende ladderzatte vrienden op de achterbank, die kan overwegen om morgen in Gent 2017 in te zetten. Daar kan je namelijk in de Korte Kruisstraat terecht voor een hip feestje, weliswaar zonder een druppel alcohol.



Het idee komt van Michael Niclaus, 30 jaar en ex-alcoholist. Hij schreef al zes boeken over zijn ervaring, geeft lezingen en individuele begeleiding. En nu kan hij ook het organiseren van een alcoholvrij nieuwjaarsfeestje bij op zijn palmares zetten. Voor 75 euro per persoon schotelt chef Laurent Debremaeker de gasten een buffet boordevol gezonde soepjes, hapjes en sapjes voor, vergezeld van een avondvullend programma. "Ik voelde al ruimte tijd aan dat er in de wereld nood is aan ontmoetingsplaatsen voor mensen die op een 'andere manier' denken. Een plaats voor gelijkgestemden," zo vertelt Niclaus zelf.



De plotse opkomst van BOB-vriendelijke feestjes komt echter niet uit het niets. Van de befaamde alcoholvrije maand die steeds populairder wordt tot jongeren die helemaal geen druppel meer aanraken: alcohol verliest haar aanhang. En dat zijn niet allemaal ex-alcoholisten, maar vooral jonge mensen, millennials, die bezig zijn met de maatschappij, mindfulness en gezond leven. Tegenwoordig is het steeds meer sociaal aanvaard om een sapje te verkiezen boven een glas wijn. In de Verenigde Staten duiken dan ook steeds meer alcoholvrije evenementen op, een trend die duidelijk nu ook naar onze contreien is overgewaaid. Een vooruitgang om op te klinken! Met een watertje, weliswaar.