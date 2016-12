SOS kliekjes: wat kan je hoe lang bijhouden van die feestmaaltijd?

© thinkstock.

Er zijn twee zekerheden in het leven voor wie vanavond een winterbarbecue of gourmetschotel op het menu heeft staan. Eén: het is gegarandeerd heerlijk smullen geblazen. Twee: je hebt àltijd te veel. Maar wat doe je met die restjes? Weggooien is zonde, toch?

Vlees © thinkstock. Restjes kan je nog tot vier dagen in de koelkast bewaren. In de diepvries gaan ze uiteraard langer mee, maar dan loop je het risico dat ze hun smaak verliezen. Let wel op dat je koelkast en diepvriezer de goede temperatuur hebben. In de koelkast ligt de ideale temperatuur tussen de 2 en 5 graden, terwijl het vlees in de diepvries best bewaart tussen -18 en -20 graden, zo kunnen bacteriën geen schade veroorzaken. Vlees dat al goed heeft liggen bakken en braden op de barbecue of gourmetplaat, is meestal iets langer houdbaar dan vlees dat nog niet bereid is. Dat komt omdat de meeste bacteriën bij verhitting uit het vlees verdwijnen.



Extra tip die we opdeden bij televisiechef Albert Verdeyen: wok de restjes van het vlees in wat vetstof, zoals olijfolie, maar zorg dat het binnenin nog koud is. Zo blijft het langer goed in de koelkast, maar kan je het wel snel verder klaarmaken als je nog eens vlees op het menu hebt staan. Bovendien zorgt het vet rond de buitenkant ervoor dat het vlees niet verkleurt. Lees ook Lekkerder dan omelet: frittata met spinazie en aardappelen

Sauzen © thinkstock. Jullie hebben gezellig enkele uren zitten keuvelen rond de tafel. En die sausjes? Die hebben minstens even lang liggen zweten naast het gourmettoestel. Moeten die dan onherroepelijk de vuilnisbak in? De slimste oplossing is natuurlijk: bewaar de sausjes op een andere plek. Zet het gourmettoestel in het midden van de tafel, en maak van het keukeneiland (of een iets kleinere keukentafel) een soort saladebuffet, waar gasten zich à volonté kunnen bedienen van groenten, salades, brood en saus. Zo kunnen jullie gezellig urenlang vleesjes bakken en blijft alles toch lekker fris.



Maar ook als je de sausjes op tafel laat staan, is er geen reden tot paniek. In principe bewaar je sauzen best niet in een al te warme omgeving, maar een paar uurtjes kan normaal gezien geen kwaad. Laat alles goed afkoelen, en zet het dan weer gewoon in de koelkast. Merk je dag nadien een vreemde geur op of maakt de bus een gek ploppend geluid wanneer je hem opent? Dan is de kans groot dat de saus klaar is voor de vuilnisbak. In alle andere gevallen kan je er wel nog gewoon van smullen.

Salade en groenten © Unsplash. Zelfbereide eier- of tonijnsalade brengt een beetje variatie tussen al dat vlees. Al geldt ook hier dezelfde regel: er is standaard te veel. Maar geen nood: zo'n zelfgemaakte creatie kan je makkelijk tot zeven dagen bewaren in de koelkast, mits goed afgedekt. Wil je de levensduur zo lang mogelijk maken? Zorg dan voor je begint dat alle ingrediênten goed koud zijn, van de mayonaise tot het blikje tonijn. Zo ben je er zeker van dat geen enkel ingrediênt nog schadelijke bacteriën bevat.



Maar ook groentesalades of rauwe groentjes kan je nog enkele dagen met een gerust hart opnieuw op tafel zetten. Al moeten we wel toegeven dat zo'n krop sla er na twee dagen al niet meer echt appetijtelijk uitziet. Dat voorkom je door de restjes van de sla julienne te snijden en in een beetje boter te wokken. Ook hier geldt namelijk dat het vet en natuurlijk bescherming rond het eten legt, waardoor je groentjes nog zeker de hele week lekker en knapperig blijven, zo verzekert Albert Verdeyen ons.